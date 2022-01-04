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新冠變異株Omicron高傳染、低重症？最新研究發現「肺部」是關鍵

最新研究發現，Omicron變種會大量「聚集」在鼻腔、咽喉等上呼吸道部位，因此咳嗽、打噴嚏甚至是簡單的呼吸，都更容易讓病毒離開人體感染其他人，這就解釋了為什麼Omicron傳染性這麼高。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/01/04 12:27
示意圖為南韓醫護人員, 為民眾採檢情形 (美聯社)

示意圖為南韓醫護人員, 為民眾採檢情形 (美聯社)

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 新冠肺炎病毒的Omicron變種被發現後，由於傳染力更強，已經在歐美地區引發新一波的大流行，關於Omicron在傳染力與致死率上的連結，科學家最近的研究或許是新的解答。

之前，香港大學醫學院的研究顯示，Omicron在人體呼吸道內自我複製的速度比原本已經算傳染力高的Delta高上70倍，不過雖然進入上呼吸道與肺部支氣管的速度比Delta和原本的病毒株都快，實際上入侵肺組織的速度卻慢得多，這可能是除了疫苗普及外，另一個Omicron致死率不高的原因。

在此之前的假說認為，新冠肺炎如果要造成嚴重的症狀，病毒必須要先進入肺部並以此為據點擴散到身體其他位置，而如果在上呼吸道、口鼻等位置被控制住，那就比較不容易產生嚴重的病情，英國格拉斯哥的研究團隊大致上證實了此一猜想。

最新研究發現，Omicron變種會大量「聚集」在鼻腔、咽喉等上呼吸道部位，因此咳嗽、打噴嚏甚至是簡單的呼吸，都更容易讓病毒離開人體感染其他人，這就解釋了為什麼Omicron傳染性這麼高。

另一方面，之前所有新冠肺炎變種會利用肺部細胞一種被稱為TMPRSS2的蛋白作為進入肺部的媒介，Omicron對這種蛋白的親和力卻很差，讓它難以入侵，而就算成功侵入肺部，相較於在上呼吸道比Delta高上70倍的複製速度，Omicron在肺部的複製速度卻比其他變種慢超過10倍，讓其致命性大大降低。

然而，醫師警告，實驗室數據與現實生活狀況仍有差距，像是年輕人、老年人比例等因子皆會影響最後的結果，加上高傳染性大幅增加了確診人數，在重症比例相差不多的前提下，總重症病患數人數依舊上升，進而為醫療系統帶來沈重的負擔，外界仍不應輕忽Omicron的影響。
新冠肺炎
omicron
肺部
傳染力
TMPRSS2

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