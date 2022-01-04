台灣國發金將開放投資電影、電視劇　文化部預計2年內投資60億元

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 為符合文化內容產業多元投資態樣，擴大國發基金投資規模，文化部3日公布新修正文化內容投資要點，放寬投資限制，預計2年內國發基金挹注投資金額達30億元、帶動民間投資30億元，總投資金額達60億元，自即日起受理申請。

文化部表示，透過放寬投資限制，預計2年內國發基金挹注投資金額達30億元、帶動民間投資30億元，。文化部表示，「加強投資文化創意產業實施方案」自2010年通過，經統計至去（2021）年12月底，累計國發基金投資19.64億元、專業管理公司/共同投資者20.42億元，額外帶動民間投資至少18.11億元，總投資金額約58.17億元。

文化部指出，投資要點放寬後，預計2年文化內容產業投資規模可達60億元，超越前10年累計總投資數額。

文化部說明，過去既有國發基金僅可投資公司型態，且業者必須先找到民間資金後，才可送文策院投資審議，共同投資的民間資金不得低於國發基金投資的三分之一，國發基金亦不得擔任最大股權持有者。在眾多投資限制下，讓文化內容業者難以申請到國發基金投資。

文化部表示，在經過與業界及文策院充分討論協調後，投資要點修正放寬重點包含將可投資專案計畫，如經完整財務評估的單部電影、電視劇，且專案計畫、有限合夥申請國發基金投資，可以不需共同投資者，並放寬投資比例及股權限制等；若申請者未尋得民間資金前，仍可先行申請投資審議；另增加由文化部政策性投資專案，發揮政策引導作用。

此外，過去共同投資者必須為金控、創投，或是經營文化內容相關業務的業者，如平台商、通路商、發行商、製作公司等。投資要點放寬後，非文化內容產業相關業者，只要具備投資或經營文化內容相關產業的經驗，皆可與國發基金共同投資。

文化部強調，我國文化內容產業已逐漸蓄積能量，期盼透過政府政策啟動民間投資引擎，為產業注入資金活水，達成健全產業生態系進而國際化目標，邁向產業發展的下一里程。