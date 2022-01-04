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【快訊】桃園機場停車場傳累計3清潔員確診　召回數百防疫計程車司機採檢

由於昨晚傳出的第一個案例曾於忠貞市場擺攤，指揮中心表示，對於個案工作場域相關接觸者，現正擴大匡列採檢中，包括召回數百名防疫計程車司機採檢，及針對個案所服務工作場域進行清消。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/01/04 10:45
桃園國際機場公司3日下午接獲通報，一名外包清潔公司員工確診COVID-19，桃機公司第一時間就要求對該同仁所服務接觸區域進行深度清消，4日...

桃園國際機場公司3日下午接獲通報，一名外包清潔公司員工確診COVID-19，桃機公司第一時間就要求對該同仁所服務接觸區域進行深度清消，4日...

延伸閱讀:【快訊】家長確診　桃園市一高中一國小•1月4日預防性停課

（台灣英文新聞/生活組 ）桃園機場停車場清潔員確診COVID-19列本土個案，個案曾赴市場擺攤，指揮中心擴大匡列採檢相關接觸者，今天(4日) 媒體報導外傳新增2名清潔員確診，指揮官陳時中今天下午將說明相關狀況。

中央流行疫情指揮中心昨(3日)晚間臨時公布，國內新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例，為本國籍住在桃園市的40多歲女性，任職機場停車場清潔人員，6名家人已於昨天晚間完成採檢，均為陰性。

由於個案曾於忠貞市場擺攤，中央社引述指揮中心表示，對於個案工作場域相關接觸者，現正擴大匡列採檢中，包括召回數百名防疫計程車司機採檢，及針對個案所服務工作場域進行清消。

另外，台北市某防疫旅館去年底出現3名「有時序性」COVID-19確診者，皆感染Omicron，指揮中心昨天宣布定調為群聚，其中2名境外移入病例改列本土，是台灣首現Omicron本土個案。

針對近期防疫旅館已陸續出現4起群聚或疑似群聚事件，共有9人原為境外移入個案，經疫調確認為群聚後改列本土個案，中央流行疫情指揮中心也啟動全台防疫旅館總體檢。

機場停車場清潔員確診COVID-19、國內防疫旅館群聚等疫情狀況受外界關注，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。

【快訊】桃園機場停車場傳累計3清潔員確診　召回數百防疫計程車司機採檢

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