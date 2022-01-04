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美國FDA批准12到15歲青少年接種BNT追加劑　須間隔5個月以上

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/04 10:13
美國食品暨藥物管理局（FDA）批准12到15歲青少年接種第3劑輝瑞/BioNTech疫苗追加劑。(示意圖/pixabay)

美國食品暨藥物管理局（FDA）批准12到15歲青少年接種第3劑輝瑞/BioNTech疫苗追加劑。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）３日批准12到15歲青少年接種第3劑輝瑞/BioNTech的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，施打時間從6個月改為間隔5個月以上。另外，也批准讓5到11歲免疫功能不全的兒童接種第3劑。

FDA表示，由於COVID-19不斷變異，Omicron變異株肆虐全美，考量到美國人民的健康和安全，有關當局擔憂醫療系統將不堪負荷。因此根據目前可用數據的評估，批准12到15歲青少年和5到11歲免疫功能不全族群接種疫苗追加劑，可能有助於提供更佳的防護力，以防範感染Delta與Omicron變異株。

FDA表示，做出這項決定時，已檢視過以色列的安全數據，在逾6300名12到15歲青少年數據中，他們都在完整接種2劑疫苗至少5個月後，接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19疫苗追加劑。

數據顯示，追加劑能夠有效提升人體對Omicron變異株的抗體反應，且這些年輕人接種追加劑後，未出現新的安全問題，也沒有發生心肌炎或心包炎的報告，

FDA表示，針對健康狀況良好5到11歲兒童目前不需要接種追加劑，不過未來若有更多數據顯示接種追加劑之必要性和益處時，FDA將會審慎評估，並做出最佳決議。

FDA授權擴大追加劑接種群組至12至15歲青少年的決定，仍須美國疾病管制暨預防中心（CDC）批准，CDC的專家顧問小組預計1月5日開會討論及決定。
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