故宮、台博、台史博首度合作特展　10大主題展期5個月一窺台灣宮廷、原住民文化

（右起）文化部次長李連權、國立故宮博物院長吳密察、原住民族委員會主委夷將・拔路兒、國立臺灣博物館館長洪世佑及國立臺灣歷史博物館館長張隆志，... （右起）文化部次長李連權、國立故宮博物院長吳密察、原住民族委員會主委夷將・拔路兒、國立臺灣博物館館長洪世佑及國立臺灣歷史博物館館長張隆志，一同為「看見藏品裡的原、民、官：故宮、臺博、臺史博三館聯合特展」揭開序幕。(圖/文化部)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台博、故宮、台史博三大博物館首次聯手推出特展，長達5個月的展期將呈現482件藏品。

國立台灣博物館、國立故宮博物院及國立台灣歷史博物館3館首次聯展，策劃「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」，故宮院長吳密察、台博館長洪世佑、台史博館長張隆志共同啟動3日的開幕典禮，自即日起至111年5月29日於台博館本館展出，共展出482件藏品。

故宮以精緻的中國歷代皇家宮廷與官府蒐藏著稱，台博以豐富多樣的台灣傳統原住民文物蒐藏見長，台史博則有獨特的台灣歷史與常民文物蒐藏，3座國立博物館分別以自身館藏特色，呈顯台灣史上3個重要角色，包含原來居住在台灣土地上的原住民族、自16-17世紀以來陸續渡海來台定居的閩、粵、客與其他漢籍常民，以及歷年來以不同形式統治治理台灣的官員政府階級，即原、民、官，透過角色間的互動帶領觀眾瞭解台灣歷史。

文化部次長李連權表示，「沒有記憶就沒有歷史，沒有歷史就沒有文化。」環顧台灣過去400年的歷史，從明清、日治時期對原住民族文化的打壓，國民政府推動的去日本化，將許多台灣的歷史記憶給去除，使得文化無法累積，所幸解除戒嚴至今30多年，大家反省、努力掌握過去記憶上的片斷。

李連權說，本次展覽結合故宮的宮廷文化、台博的原住民文化、台史博的台灣常民文化，以策略性的對話呈現台灣400年歷史豐富而精彩的一面。「台灣的文化在經過多元的衝擊之後，也能開出多元燦爛的花朵。」

台博館長洪世佑表示，台博有豐富多元的台灣原住民文物蒐藏，在策劃展覽時，特別重視原住民耆老、專家學者參與策展詮釋，近年也持續以「大館帶小館」的模式舉辦文物返鄉特展，與在地部落文化進行更長期的交流與互動，推動非物質文化資產的保存、記錄與推廣。本次特別從館藏7,000多件的台灣原住民文物收藏中精選出193件藏品，都是相當珍貴罕見的物件，未來還有不同族群主題展覽會陸續推出。

故宮院長吳密察表示，此聯展由故宮首先發起，主要是希望將故宮的文物帶出故宮，雖然聯合策展會因各館的蒐藏脈絡有所不同，而有更多的挑戰，但是卻也因為有不同的過去，讓彼此在新時代裡有更多的對話，得以呈現多元的視野，期盼這個展覽是個開始。

台史博館長張隆志表示，台史博在展覽中負責展示明清到近現代的漢人社會傳統生活與轉型風貌，透過特別精選的館藏，期待可以從多元的素材、類型，與故宮、台博不同物件及相互脈絡，共同思索這個島嶼、邁向未來。

本次展覽共挑選10項原、民、官三方兼具，但表現形式各異其趣的文化主題進行策展，包括錢幣、文字、煙具、餐具、他者、祖先、美麗、多產、情慾、型男與勇士等，期望超越傳統歷史觀的限制，形成對照又互補的視野，呈現台灣歷史上3個主角各自的文化邏輯，以及如何以同中有異的獨特方式面對、表達共通的文化主題與人類感情。

錢幣常見用途為一種小單位的貨幣，然而在台灣歷史上卻有很多「不做貨幣使用的錢幣」，例如台灣原住民族轉化外來錢幣為衣飾；故宮蒐藏的宮中避邪祈福的飾物厭勝錢；台灣民間也有不少錢幣拿來當作趨吉避凶的護身符。餐具單元中呈現舉辦盛宴時的多樣變化，故宮排出名震天下的「滿漢全席」；台史博召喚百年前高檔台菜代表「江山樓」；台博擺出岸裡社潘家、排灣貴族食具與達悟魚盤聯軍，每個組合都讓人食指大動，新春出遊時千萬別錯過！

「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」

展覽期間：110年12月21日（二）至111年5月29日（日）（周一休館）

展覽地點：國立台灣博物館本館（台北市中正區襄陽路2號）

官網：https://www.ntm.gov.tw/