台股投資人年輕化　總開戶數逾1200萬創新高

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣證券交易所統計，去年(2021年)11月台股開戶人數為1196萬54人，但到了12月底台股開戶數越過1200萬人大關，創歷史新高。

證交所統計，自去年3月至12月底10個月，新開戶數即增加逾55萬人，且主要集中在20至40歲的年輕人，超過39萬人，占比逾72%。

台股總開戶人數自前年(2019年) 底的1057萬餘人，成長到去年(2021年) 底的1200萬餘人，值得一提的是20至30歲年輕人自100萬人左右攀升至超過147萬人，年增逾4成。

根據中央社, 若以代表散戶的自然人成交比重來看，前年自然人成交比重為62.1%，去年前11月已明顯攀升至68.1%，散戶投入股市熱度增溫。

台股今天(4日) 開高走高，指數收在18526.35點也是今天最高點，勁揚255.84點再創歷史新高。台積電與大立光股價同步攻高，帶動電子類股指數強漲逾2%，為推升台股創高的一大動能。

台股加權指數今天收在18526.35點，上漲255.84點，漲幅1.4%，成交值新台幣3251.12億元。

台積電預計13日召開法人說明會，外資看好營運前景，激勵台積電美國存託憑證飆漲逾7%，帶動台積電今天股價竄高至656元，大漲25元，市值增加6482億元，攀高至17.01兆元，貢獻大盤指數約210點。

大立光去年上半年股利將於今年1月12日除息，每股將配發31.15元現金。另外，市場傳出，蘋果（Apple）要求大立光打造一條龍布局，結合鏡頭及音圈馬達（VCM）業務，有助提升市占。大立光受到相關題材激勵，今天股價終場攀升至2695元，大漲195元。

被動元件廠國巨、華新科及禾伸堂在部分電容產品價格小幅調漲激勵下，股價同步走高，連帶帶動整體電子類股指數上漲逾2%，為推升大盤創高的主要動力。

傳統產業股漲跌互見，玻璃及鋼鐵類股指數同步下挫逾1%，表現相對弱勢。航運類股表現則相對強勢，類股指數上揚逾1%。

中央社引述兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股市場氣氛正向，指數走勢可望呈現高檔震盪，權值股漲勢若能進一步擴大，將有助拉大台股的上攻空間。