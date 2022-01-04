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台灣桃園機場停車場清潔員已打兩劑AZ確診列本土個案　足跡公布曾赴市場擺攤

個案於去(2021)年12/30、12/3至忠貞市場擺攤，今年1/2出現症狀

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/04 09:06
桃園機場停車場女性清潔人員3日確診COVID-19（圖/中央社）

桃園機場停車場女性清潔人員3日確診COVID-19（圖/中央社）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心3日宣布，台灣新增1例COVID-19本土確診為桃園機場停車場女性清潔員，6名家人採檢均為陰性，個案家人就讀的兩校也已預防性停課一天。

指揮中心3日晚間發布新聞稿表示，國內新增1例COVID-19本土確定病例(尚未取號)，為本國籍40多歲女性，任機場停車場清潔人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗。

個案於今(2022)年1/2出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，並於今日進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診。桃園市政府衛生局即刻啟動疫情調查，並立即通知同住家人就讀之兩校，分別預防性停課一天。

指揮中心說明，桃園市政府在接獲醫院通報個案後，已通知個案家人就讀之兩校，分別預防性停課一天。並立即針對6名家人，已於今晚完成採檢，並以急件進行核酸檢驗，檢驗結果確認均為陰性，請兩校師生及家長不需擔憂。

指揮中心表示，對於個案之工作場域相關接觸者，現正擴大匡列採檢中，包括召回數百名防疫計程車司機將漏夜進行採檢，及針對個案所服務工作場域將進行清消。

指揮中心進一步說明，個案另曾於去(2021)年12/30、12/31兩日上午9時至12時有至忠貞市場(中壢前龍街路段)擺攤賣小孩耳環、公仔、髪圈等，衛生單位將針對該市場進行疫調及接觸者匡列，並進行清消作業。

指揮中心呼籲，民眾若曾於該段時間出入該場所，應請進行自我健康監測，若於1/14前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。
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