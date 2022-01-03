加拿大年輕人染神經系統怪病 吹哨者示警：個案數攀升中

可進行腦部掃描的MRI機器。（圖/美聯社） 可進行腦部掃描的MRI機器。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）加拿大新布朗斯威克省（New Brunswick）兩大衛生機構之一Vitalité Health Network的員工向媒體匿名透露，指出越來越多年輕人出現了一種神秘的、神經系統退化症狀的疾病，染病個案的病情惡化非常快速，令人憂心。

據《衛報》報導，來自加拿大大西洋沿岸新布朗斯威克省衛生機構的吹哨者表示，越來越多先前沒有健康問題的年輕患者，出現體重迅速減輕、失眠、出現幻覺、思考困難和行動能力下降等一系列症狀。

匿名舉報的吹哨者認為，新布朗斯威克省官方正試圖平息恐懼。因為官方表示去年初春至今只有48人感染了這種疾病，但消息人士指出，染疫人數已攀升至多達150例，且已有9人死於該病，然而官方說法是去年10月的8起死亡個案都是誤診的結果，是死於已知且彼此不相關的疾病，而不是共同的神經疾病。

據加拿大媒體，1位名為Tim Beatty的民眾表示，他的父親Laurie於2019年去世，他是於前一年耶誕節左右開始出現精神錯亂症狀，病情迅速惡化。Tim而後發現父親竟是被官方宣布誤診的8名死者之一，他的父親後來被宣告死於阿茲海默症，全家人都難以置信。

Tim與家人立刻要求檢驗父親遺體，檢查是否有神經毒素，結果發現其體內有可能是罪魁禍首的β-甲氨基-L-丙氨酸（β-methylamino L-alanine，簡稱BMAA）。

根據過去科學研究，龍蝦體內曾發現高濃度BMAA，而捕龍蝦是新布朗斯威克省許多沿岸地區的主要產業，根據外媒與家屬推論，加拿大官方拒絕檢測可疑的環境因素，並努力排除民眾集體罹患怪病的可能，恐是出於不明的政治動機。

據報導，該疾病對女性和男性的影響相同，患者年齡在18至85歲之間。而消息人士表示，至少記錄到9起案例有2名密切接觸但沒有遺傳關聯的人都出現了症狀，這顯示疾病可能與環境因素有關。

舉例而言，其中一起案例是1名男子出現失智和運動失調（ataxia）症狀，照顧他的妻子突然開始失眠，並出現肌肉萎縮、失智和幻覺。另一起案例中，一名30多歲女性則是不能講話，必須透過餵食管進食，不斷流口水。她的看護人是一名20多歲的護理學生，最近也開始出現認知能力下降的症狀。