台灣各區地震後狀況漸排除 氣象局解釋國家級警報沒響原因

台灣今下午5點發生地震，台北市中山區1處建物和北檢都傳出有磁磚掉落案件。（圖/中央社翻攝照片） 台灣今下午5點發生地震，台北市中山區1處建物和北檢都傳出有磁磚掉落案件。（圖/中央社翻攝照片）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣今天（3日）下午5時多發生芮氏規模6.0地震，台北震度達4級，其他地方也強烈有感，台鐵、捷運皆慢速行駛或停駛，除台北傳停水災情，新北市三重也有3起電梯受困，目前都已排除狀況。針對國家級警報沒響原因，氣象局表示原因是外海測站少，最初預判震度未達標準。

今天下午5時46分台灣發生芮氏規模6.0地震, 位置在北緯24.02度，東經122.18度, 也就是在花蓮縣政府東方 56.7 公里處 ，位於臺灣東部海域, 地震深度為19.4公里，大部分各地傳出受地震影響狀況都迅速被排除。

台電表示，台北市大安區、新北市三重區因變電所事故造成共計1843戶停電，截至晚間7時32分，剩大安區仁愛路31戶搶修中，其餘戶數皆已復電。

此外，據報導，台北市長安東路2段53號旁，大樓外牆磁磚掉落，無人遭擊中受傷。新北市三重區文化南路、中央南路及福裕街一帶則發生停電狀況，目前已恢復供電，而新北市三重傳出3起電梯受困，民眾皆已獲救。

停水部分，北市災害應變中心接獲14停水災情，北水處表示，因為地震水平搖晃，導致幹管內的水壓急遽變化，約有百戶供水受到影響，30分鐘內已全數恢復。

大眾運輸工具部分，台鐵局通報，和平=大里、七堵=樹林按4級地震規定辦理；鳳林=和平、樹林=富岡間按3級地震規定辦理；台鐵並指出，七堵=香山站間南下/北上列車已有延誤情形。其餘北捷、中捷、機捷在地震當下都有慢速行駛或暫停的狀況，目前已恢復正常，高鐵則不受影響。

針對為何震度如此大的地震，民眾卻沒收到災防告警訊息，氣象局地震測報中心今天回應，主要是因震央在外海比較遠的地方，測站非常少，幾乎都是等到震波到岸上測站才測量地震的距離、深度和強度。

氣象局說明，一開始宜蘭、花蓮強度是3級，所以台北也是不超過3級，才沒有發訊息通知。至於為何在大台北地震感受這麼大，地震測報中心主任陳國昌表示，應是與盆地效應有關。