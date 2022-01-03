【快訊】狂晃10幾秒！台灣1/3下午5時46分發生規模6.0地震 震央在東部海域

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 全台有感地震驚嚇台灣各地！今天1/3 下午5時46分台灣發生芮氏規模6.0地震, 位置在北緯24.02度，東經122.18度, 也就是在花蓮縣政府東方 56.7 公里處 ，位於臺灣東部海域, 地震深度為19.4公里。

根據中央氣象局資料，以下為各地區震度級。

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：武塔、宜蘭市

3級：澳花、南澳、蘇澳、牛鬥、內城、南山、龜山島、冬山、頭城

2級：大同

● 臺北市地區最大震度4級

4級：信義區、臺北市

3級：木柵

2級：陽明山

● 新北市地區最大震度4級

4級：新北市

3級：雙溪、五分山、新店、淡水

2級：三貂角、萬里、五股

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：和平、太魯閣、鹽寮、西寶、花蓮市

2級：秀林、水璉、銅門、磯崎、光復

1級：西林、紅葉、玉里、富里

● 臺中市地區最大震度3級

3級：梨山

2級：德基、烏石坑、霧峰、臺中市、大甲、梧棲

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：關西、竹東、竹北市

2級：峨眉、五峰

● 桃園市地區最大震度3級

3級：桃園市、中壢、新屋

2級：三光

● 新竹市地區最大震度3級

3級：新竹市

● 彰化縣地區最大震度3級

3級：彰化市

2級：員林、大城

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山、奧萬大、日月潭、玉山、信義鄉、竹山、南投市

1級：埔里、國姓、魚池、名間

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：長濱、成功、東河、蘭嶼

1級：海端、池上、利稻、鹿野、綠島

● 基隆市地區最大震度2級

2級：基隆市

1級：彭佳嶼

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：南庄、鯉魚潭、三義、苗栗市、竹南

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：阿里山、番路、民雄、太保市

1級：義竹、大埔

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、斗六市、古坑、麥寮、四湖、土庫、水林

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 高雄市地區最大震度1級

1級：桃源、甲仙、六龜、旗山、楠梓

● 臺南市地區最大震度1級

1級：東山、楠西、新化、佳里、七股、善化、臺南市、永康

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：九如、屏東市、恆春、南灣

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市