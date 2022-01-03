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【台北防疫旅館疑似群聚案進度】案17181密切接觸者採陰　另有7人結果未出爐

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/03 17:14
台北市1/2新增一起疑為防疫旅館群聚事件。(示意圖/pixabay)

台北市1/2新增一起疑為防疫旅館群聚事件。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台北市昨（２）日新增一起疑為防疫旅館群聚事件，一名有社區活動史的案17181在檢疫期滿後才確診，指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示，個案密切接觸者採檢皆為陰性，研判對社區較無威脅。

台北市昨天新增一間防疫旅館出現一起疑似防疫旅館群聚事件，同一旅館內出現2名具時空重疊性確診者，且2人初步定序為Delta變異株，其中案17181在12月26日檢疫期滿，1月1日自覺有症狀做快篩結果為陽性，由於該個案有接送小孩上下課等社區活動史，共匡列41名接觸者，包含同住者和其他接觸者8人、旅館回溯級現住旅客23人和防疫旅館員工10人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中說明，案17181同住者及接觸者共8人，包含同住家人6人、保母1人及計程車司機1人，列為居家隔離，採檢結果皆為陰性；回溯及現住旅客，分別為9名同樓層住客及其他樓層14名住客，已有17人檢驗結果出爐，皆為陰性，其餘6人待採檢。

另針對這間防疫旅館員工共匡列10人列為自我健康監測，其中9人採檢陰性、1人檢驗中。

【台北防疫旅館疑似群聚案進度】案17181密切接觸者採陰　另有7人結果未出爐

陳時中說明，由於案17181同住者第1次採檢結果皆為陰性，研判對社區較無威脅，居家隔離個案期滿前會再進行第2次採檢，避免潛伏期個案成為漏網之魚。

而案17181社區足跡仍持續透過實聯制調查中，指揮中心發言人莊人祥說，後續將由台北市政府負責對外公布。

至於案16941和案17181兩位確診者入住時間重疊，也都感染Delta，該起事件是否定調為群聚，陳時中則說，案17181全基因定序尚未出爐，相關資料還不完整，現在就定論這家防疫旅館染疫案為群聚事件稍嫌快了一點。

另外，有媒體報導，台北市再爆3間防疫旅館淪陷，累積6間防疫旅館破功。對此，北市府上午已發新聞稿緊急澄清，陳時中也表示，並沒有這樣情況。
台北防疫旅館群聚
新冠肺炎
境外移入

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