元宇宙時代的教與學　新北數位新科技VR頭盔結合虛擬實境公開課

自Facebook改名為Meta後，「元宇宙」( MetaVerse)的虛實整合成為當下最熱門的關鍵字， 新北市教育局日前於重慶國中舉辦2場首次結合平板與VR虛擬實境 的公開授課，吸引超過100位教師實體、線上共同參與， 討論虛實整合教學方式。

教育局為營造多元適性學習場域，邀請74所數位學習種子學校， 分別在平板、頭盔及教學APP等方面研發數位學習教材，透過「 老師導學、學生自學、組內互學、組間共學」四學模式，使用平板、 AR、VR、學習平台等各種方式，讓學生學習運用新科技進行自主 學習與專題探究的能力。

新北市首次開放全巿國中教師報名參加的巿級VR公開觀課， 由重慶國中李宗霖老師以VR頭盔結合虛擬實境進行生活科技領域教 學。課程中請學生輪流戴上VR頭盔模擬各種生活產品的設計， 透過虛擬實境融入客廳及生活空間中，幫助學生體驗真正的「 做中學」。

透過體驗實作，學生發現除了課本的文字知識外， 還會有許多突發狀況發生，必須身歷其境去思考解決方法， 發展出解決問題的能力。此外，老師也會以平板使用教學網站如bl ooket、教育大市集，運用遊戲引起學生興趣， 幫助學生融會貫通課程中所學知識。

另外，該校陳彥成老師以平板進行七年級數學教學， 並於課程中旁徵博引不同的數學典故吸引學生學習， 並融合時事進行教學。陳老師表示， 平板結合數位學習平台及自主學習教學法，如因材網、學習吧、 均一平台及各種電子書，能帶給學生更好的學習效果。

參與觀課的老師回饋，要運用平板教數學很不容易， 看得出來師生都已經建立「虛實共學」的方式，在分組討論時， 靈活彈性使用紙本教材和數位學習資源，很不簡單。

教育局長張明文表示，在教育領域運用元宇宙的概念， 最主要的挑戰在於虛實互動時所需要的軟硬體裝置及教材研發。 在師生用平板政策下，各高國中小至少每6班會有30台平板可供使 用，透過重點學校進行數位教材開發、 辦理數位公開觀課及推廣等方式，可望讓更多師生學習到元宇宙時代 的數位素養與能力。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供