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富邦證券輔導 洋基工程1/3成功掛牌上市

By 台灣英文新聞
2022/01/03 17:18
富邦證券輔導洋基工程今日成功掛牌上市，圖左起為洋基工程總經理劉士源、董事長賴有忠、富邦證券董事葉公亮。(照片來源：富邦證券提供)

富邦證券輔導洋基工程今日成功掛牌上市，圖左起為洋基工程總經理劉士源、董事長賴有忠、富邦證券董事葉公亮。(照片來源：富邦證券提供)

洋基工程股份有限公司(股票代碼：6691)已於今日(1/3)正式掛牌上市，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務。洋基工程由富邦證券輔導上市，目前資本額為6.79億元，以承銷價每股180元正式掛牌，並將為台股資本市場其他電子類股再添新生力軍。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，洋基工程致力於無塵室及機電空調工程的技術整合，提供符合客戶所需之一條龍式機電系統集成工程服務。洋基工程不斷累積豐富的經驗與對策，因應產業升級及更趨複雜的製程管線系統，洋基工程除持續改良工法，建立標準化設計及技術準則外，亦導入BIM 3D建築資訊模組技術，可於初期即降低施工誤差率，縮短建廠時程，提供客戶低成本、高品質、快速投產啟用之全方位整合統包工程。另除新建廠外，洋基工程亦提供既有廠辦機電健診、設備配置優化及能源管理等服務，使客戶能降低能耗，進而節省營運成本，積極迎向這波綠色挑戰。

洋基工程董事長賴有忠表示，洋基工程自1980年成立以來，初期從事承攬食品廠之冷凍工程，隨台灣經濟成長與產業演變，承攬項目逐步拓展至各產業廠房、辦公大樓之機電空調工程及高科技產業之無塵室工程。洋基工程秉持專業、務實、伙伴、永續、誠信五大信念，於遵守安衛法規與落實安全作業之基礎下，全力達到如期、如質之要求，讓客戶得到最滿意的服務。近年來高科技產業發展迅速，為提高生產良率並達到節能減碳的標準，故對無塵室及機電空調系統之要求不斷提高，業績穩定成長。洋基工程股票上市掛牌，象徵另外一個里程碑的開始。

富邦證券補充，洋基工程2020年度營業收入為53.54億元，毛利率14.70%，洋基工程客戶遍及各種產業之領導廠商，如今以高科技產業為主，可見公司提供之服務深獲客戶之信任與認證，具有良好之競爭利基，且洋基工程與下游供應商均維持長期穩定的合作關係，因此最近三年度毛利率皆能維持一定之水準。

洋基工程2021年前三季之稅後淨利相較2020年度同期，成長達131.58%，每股稅後盈餘(EPS)則為11.07元，經營成效及營收獲利表現穩健。2020年度每股稅後盈餘(EPS)11.37元，2021年發放現金及股票股利共11元，股利發放率達97%，以回饋股東對公司之支持。展望未來，受到高科技產業對生產環境之要求更趨嚴格，加上產品終端應用領域更加廣泛所帶動下，無塵室設施市場需求將穩定走高，因此洋基工程將持續締造優良經營實績。

更新時間 : 2022-01-03 17:25 GMT+08:00

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