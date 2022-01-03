臺灣證交所：上週外資在集中市場買超485.03億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/12/27~2021/12/30）外資在集中市場總買進金額為2,389.42億元，總賣出金額為1,904.39億元，買超為485.03億元，另統計自2021年年初至12月30日止，外資總買進金額為22兆5,598.66億元，總賣出金額為23兆139.63億元，累計賣超為4,540.97億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24兆4,427.33億元新台幣，占全體上市股票市值的43.48%，較12月24日的24兆227.85億元新台幣，增加4,199.48億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進83,243千股，賣出26,434千股，買超56,809千股。

第二名：群創：買進119,399千股，賣出65,866千股，買超53,533千股。

第三名：華航：買進95,471千股，賣出65,143千股，買超30,328千股。

最後，上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：

第一名：康舒：買進11,603千股，賣出35,980千股，賣超24,377千股。

第二名：金寶：買進13,229千股，賣出27,562千股，賣超14,333千股。

第三名：華東：買進6,139千股，賣出16,465千股，賣超10,326千股。