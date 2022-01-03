【俄烏衝突】俄國若對烏克蘭動武 拜登：將「果斷回應」

美國總統拜登日前在與俄羅斯總統普丁的對話中強調，若俄國隊烏克蘭踩進一步軍事行動，將會「果斷回應」。（圖／picture alliance）... 美國總統拜登日前在與俄羅斯總統普丁的對話中強調，若俄國隊烏克蘭踩進一步軍事行動，將會「果斷回應」。（圖／picture alliance）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間2日於聲明指出，美國總統拜登在與烏克蘭總統澤倫斯基通話中明確表示，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國及其盟友將做出「果斷回應」。

莎琪表示，拜登強調了「没有你就没有我」此一原則的承諾，即美國不會在沒有盟友意見的情況下談判，影響歐洲政策。

聲明指出，拜登（Joe Biden）重申美國對烏克蘭主權及領土完整，支持建立信任的措施，以緩和頓巴斯緊張局勢，並將展開積極的外交活動，以推進《明斯克協議》（Minsk accords）的實施並支持諾曼第模式（Normandy Format）。所謂諾曼第模式，指法、德、俄、烏4方會談以執行《明斯克協議》。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，該次通話談及維護歐洲和平、防止緊張局勢進一步升高、改革以及去寡頭化等議題，「證明了兩國關係的特殊性。」並向美國對烏克蘭「堅定不移的支持」表示感謝。

《華盛頓郵報》報導，去年12月30日，拜登在與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行該月的二度通話。在電話中拜登警告，如果俄國對烏克蘭採進一步軍事行動，將付出「沉重的代價」。普丁也在通話中表示，對俄國採取行動將是個巨大的錯誤。

報導指出，美、俄官員間的安全會談是在俄國沿烏克蘭邊境集結數萬軍隊並發射極音速實驗性武器之際所訂下；而拜登與澤倫斯基的通話，是拜登憂心俄烏衝突進一步升級，欲透過電話外交緩和緊張局勢的最新嘗試。

拜登與普丁以及澤倫斯基的通話，顯示其試圖於美、俄代表在1月9至10日號於日內瓦舉行的外交對話前訂立基調。俄國與北大西洋公約組織（NATO）的對話將於1月12日舉行，13日也將在維也納與歐洲安全暨合作組織（OSCE）談判。

莫斯科當局在其邊境集結軍隊時，曾向美國及其歐洲盟國發出最後通牒。克里姆林宮要求，烏克蘭須被永遠排出在北約之外，而北約須停止東擴，被華盛頓斷然拒絕。