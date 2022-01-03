1/3台灣增25例境外移入　案17058和17099改判為本土確診　為防疫旅館群聚案

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增25例COVID-19境外移入確定病例；另外去（2021）年12月30日公布的案17058和17099從境外個案改判為防疫旅館群聚之本土確診。



指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為9例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(15例，案17182-17183、案17186-17191、案17196-17197、案17199、案17201-17203、案17205)、土耳其(4例，案17192-17195)、德國(案17184)、加拿大(案17185)、義大利(案17198)、菲律賓(案17200)、亞美尼亞(案17204)及千里達及托巴哥(案17206)入境，入境日介於去年12月19日至今(2022)年1月1日。





另去年12月28日及12月30日公布之2例(案17058、案17099)境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17085之相關感染。



指揮中心統計，截至目前國內累計17,095例確診，分別為2,439例境外移入，14,602例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。