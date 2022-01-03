Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

【台灣政壇動態】韓國瑜出席新書見面會人氣旺　政治能量不可忽視

▲國民黨黨內人士表示，韓國瑜在總統大選失敗及被罷免高雄市長後，沉寂多時後的首度出手，在沒有政黨動員的情況下，仍有這麼多支持者願意到場，規模超過過去國民黨為公投舉辦的任何造勢，顯示韓國瑜依舊是黨內的人氣冠軍。▲另有藍營公職人士表示，國民黨剛在四項公投中遭受挫敗，韓國瑜2日的見面會，等於給了黨內深藍一個情緒的宣洩口，會有這麼多人到場，並不意外。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/03 12:23
前高雄市長韓國瑜2日下午在台北市大安森林公園露天音樂台舉辦新書見面會，各地前來的韓粉把現場擠得水泄不通。中央社

前高雄市長韓國瑜2日下午在台北市大安森林公園露天音樂台舉辦新書見面會，各地前來的韓粉把現場擠得水泄不通。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前高雄市長韓國瑜昨(2日)舉行新書見面會，韓粉熱情捧場，猶如宣告復出，顯示政治能量不減。儘管他表達目前無參選計畫，但未來動向舉足輕重，牽動藍營未來發展。

【台灣政壇動態】韓國瑜出席新書見面會人氣旺　政治能量不可忽視

前高雄市長韓國瑜（圖）2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉辦「韓先生來敲門」新書見面會，向現場熱情支持者揮手致意。中央社

【台灣政壇動態】韓國瑜出席新書見面會人氣旺　政治能量不可忽視

前高雄市長韓國瑜, 2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，支持者拿著新書排隊準備進場。中央社

針對韓國瑜昨舉行新書見面會，吸引大批支持者，國民黨主席朱立倫今天（3日)說，他希望每個同志都更好、更強、更受歡迎，他會非常開心、正面看待。

朱立倫3日上午到高雄鼓壽宮等廟宇參拜，他參拜後接受媒體聯訪時做上述表示。朱立倫強調，對國民黨來講，他會希望每個同志都好，每一個同志都更強，每一個同志都受到更多的歡迎，他會非常開心、正面地看待每一件事情。

他並表示，韓國瑜新書的主題很棒，事前他都非常清楚，韓國瑜也送他書，兩人聊了很多。

韓國瑜近期發表新書「韓先生來敲門」，並於2日在台北市大安森林公園舉行「善良微光見面會」。許久未公開露面的韓國瑜人氣依舊，各地前來共襄盛舉的韓粉，人手一支國旗，把會場擠得水泄不通，連步道上都站滿民眾。

現場民眾情緒在韓國瑜上台後沸騰到最高點，連韓國瑜都要被迫中斷致詞，頻頻向台下致意。而韓國瑜在致詞結束後，也與支持者們一同高歌、合照，讓現場韓粉的情緒激動，整場歡呼、加油聲不斷。

中央社引述國民黨黨內人士表示，韓國瑜在總統大選失敗及被罷免高雄市長後，沉寂多時後的首度出手，在沒有政黨動員的情況下，仍有這麼多支持者願意到場，規模超過過去國民黨為公投舉辦的任何造勢，且願意從頭待到尾，顯示韓國瑜依舊是黨內的人氣冠軍，其他人難以望其項背。

黨內人士指出，雖然現在距離年底九合一選舉及2024年大選都還早，且韓國瑜也未鬆口要復出，但以今天見面會「試水溫」的結果來看，韓國瑜政治能量不減，讓黨內無法忽視，未來一舉一動，都會牽動其他有志大位的布局。

不過，也有藍營公職人士表示，韓國瑜在深藍擁有無人能敵的支持度，但過去經驗顯示，韓國瑜效應無法從深藍往外部擴散，多是同溫層在互相取暖；且國民黨才剛在四項公投中遭受挫敗，韓國瑜2日的見面會，等於給了黨內深藍一個情緒的宣洩口，會有這麼多人到場，並不意外。

該人士指出，不可否認，2日的見面會顯示韓國瑜仍擁有一些政治能量，但韓國瑜曾說選舉就是票多的贏，票少的輸，現在的人氣是否等於選票，仍待觀察。

【台灣政壇動態】韓國瑜出席新書見面會人氣旺　政治能量不可忽視

前高雄市長韓國瑜, 2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，現場擠滿熱情的支持群眾(上圖與下圖)。中央社

【台灣政壇動態】韓國瑜出席新書見面會人氣旺　政治能量不可忽視
韓國瑜
新書見面會
韓先生來敲門
大安森林公園
藍營
朱立倫

相關新聞

藍綠2022都有隱憂　台灣1218公投結果•透露執政警訊　
藍綠2022都有隱憂　台灣1218公投結果•透露執政警訊　
2021/12/20 15:45
【台灣四大公投案】結果出爐！開票4案確定皆未過關 朱立倫稱「公投已死」
【台灣四大公投案】結果出爐！開票4案確定皆未過關 朱立倫稱「公投已死」
2021/12/18 20:19
台灣1218公投未表態受質疑　侯友宜：公投為自由意志•不該像選舉般對立
台灣1218公投未表態受質疑　侯友宜：公投為自由意志•不該像選舉般對立
2021/12/14 16:20
比人還高！台灣全聯公益嘉年華大型地景藝術致敬防疫英雄　6萬竹片打造「垂首的謝籃」大安森林公園綻放
比人還高！台灣全聯公益嘉年華大型地景藝術致敬防疫英雄　6萬竹片打造「垂首的謝籃」大安森林公園綻放
2021/12/09 11:15
台灣國安局：林秉樞非外圍人員•請各界勿以訛傳訛　資深媒體人: 他不是國安人士•卻揭露了國安問題
台灣國安局：林秉樞非外圍人員•請各界勿以訛傳訛　資深媒體人: 他不是國安人士•卻揭露了國安問題
2021/12/06 15:09

更新時間 : 2022-01-03 12:51 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年總統府元旦升旗　3階段交通管制措施12/31晚間啟動
台灣2022年總統府元旦升旗　3階段交通管制措施12/31晚間啟動
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
台灣英文新聞祝讀者新年快樂　2022健康平安
台灣英文新聞祝讀者新年快樂　2022健康平安
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
【更新影片】台灣111年元旦升旗•衛福部長陳時中率60醫護領唱國歌　柯文哲出席意外變「總統閱兵」
【更新影片】台灣111年元旦升旗•衛福部長陳時中率60醫護領唱國歌　柯文哲出席意外變「總統閱兵」
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
【最新】台灣北市防疫旅館3個案•均感染Omicron　指揮中心:以「群聚規格」處理此事件•目前社區無傳播疑慮
【最新】台灣北市防疫旅館3個案•均感染Omicron　指揮中心:以「群聚規格」處理此事件•目前社區無傳播疑慮
跨年囉！台灣指揮中心疫情記者會停辦　12/31新增41例境外移入新冠肺炎確診
跨年囉！台灣指揮中心疫情記者會停辦　12/31新增41例境外移入新冠肺炎確診
【更新】台北防疫旅館疑群聚再添1起！基因定序為Delta 孩子幼兒園165童全採檢
【更新】台北防疫旅館疑群聚再添1起！基因定序為Delta 孩子幼兒園165童全採檢
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
"