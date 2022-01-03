【台灣政壇動態】韓國瑜出席新書見面會人氣旺　政治能量不可忽視

前高雄市長韓國瑜2日下午在台北市大安森林公園露天音樂台舉辦新書見面會，各地前來的韓粉把現場擠得水泄不通。中央社 前高雄市長韓國瑜2日下午在台北市大安森林公園露天音樂台舉辦新書見面會，各地前來的韓粉把現場擠得水泄不通。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前高雄市長韓國瑜昨(2日)舉行新書見面會，韓粉熱情捧場，猶如宣告復出，顯示政治能量不減。儘管他表達目前無參選計畫，但未來動向舉足輕重，牽動藍營未來發展。

前高雄市長韓國瑜（圖）2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉辦「韓先生來敲門」新書見面會，向現場熱情支持者揮手致意。中央社

前高雄市長韓國瑜, 2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，支持者拿著新書排隊準備進場。中央社

針對韓國瑜昨舉行新書見面會，吸引大批支持者，國民黨主席朱立倫今天（3日)說，他希望每個同志都更好、更強、更受歡迎，他會非常開心、正面看待。

朱立倫3日上午到高雄鼓壽宮等廟宇參拜，他參拜後接受媒體聯訪時做上述表示。朱立倫強調，對國民黨來講，他會希望每個同志都好，每一個同志都更強，每一個同志都受到更多的歡迎，他會非常開心、正面地看待每一件事情。

他並表示，韓國瑜新書的主題很棒，事前他都非常清楚，韓國瑜也送他書，兩人聊了很多。

韓國瑜近期發表新書「韓先生來敲門」，並於2日在台北市大安森林公園舉行「善良微光見面會」。許久未公開露面的韓國瑜人氣依舊，各地前來共襄盛舉的韓粉，人手一支國旗，把會場擠得水泄不通，連步道上都站滿民眾。

現場民眾情緒在韓國瑜上台後沸騰到最高點，連韓國瑜都要被迫中斷致詞，頻頻向台下致意。而韓國瑜在致詞結束後，也與支持者們一同高歌、合照，讓現場韓粉的情緒激動，整場歡呼、加油聲不斷。

中央社引述國民黨黨內人士表示，韓國瑜在總統大選失敗及被罷免高雄市長後，沉寂多時後的首度出手，在沒有政黨動員的情況下，仍有這麼多支持者願意到場，規模超過過去國民黨為公投舉辦的任何造勢，且願意從頭待到尾，顯示韓國瑜依舊是黨內的人氣冠軍，其他人難以望其項背。

黨內人士指出，雖然現在距離年底九合一選舉及2024年大選都還早，且韓國瑜也未鬆口要復出，但以今天見面會「試水溫」的結果來看，韓國瑜政治能量不減，讓黨內無法忽視，未來一舉一動，都會牽動其他有志大位的布局。

不過，也有藍營公職人士表示，韓國瑜在深藍擁有無人能敵的支持度，但過去經驗顯示，韓國瑜效應無法從深藍往外部擴散，多是同溫層在互相取暖；且國民黨才剛在四項公投中遭受挫敗，韓國瑜2日的見面會，等於給了黨內深藍一個情緒的宣洩口，會有這麼多人到場，並不意外。

該人士指出，不可否認，2日的見面會顯示韓國瑜仍擁有一些政治能量，但韓國瑜曾說選舉就是票多的贏，票少的輸，現在的人氣是否等於選票，仍待觀察。

前高雄市長韓國瑜, 2日在台北市大安森林公園露天音樂台舉行「韓先生來敲門」新書見面會，現場擠滿熱情的支持群眾(上圖與下圖)。中央社