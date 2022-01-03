【民主萊姆酒】立陶宛商品海上漂 台灣霸氣引入幫撐腰

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）立陶宛遭北京打壓，出口商品於海上漂流無法進入中國市場，媒體報導台灣菸酒公司收購一批黑萊姆酒，為立國酒商解圍，也為台灣酒品市場引進新品項。

自立陶宛宣布與台灣加深關係、互設代表處後，中國便展開複合式施壓，在11月18日台灣代表處正式於立國首都維爾紐斯營運後，中國隨即加大施壓力道，召回駐立大使、暫停領事服務，降級中、立兩國外交層級以及實施貿易制裁，阻擋立國商品進入中國市場。

鏡週刊報導，立陶宛知名酒商MV GROUP去年出口中國的啤酒，滯留海關動彈不得，12月下旬有一批多達兩萬瓶的PROPELLER萊姆酒，也恐面臨同樣處境，因此向台灣代表處陳情。駐立陶宛代表黃鈞耀隨即與財政部接洽，拍板由台灣菸酒公司出面收購。

台灣菸酒公司副總經理廖志堅指出，這是台灣首次進口立陶宛萊姆酒，本次收購盼能助立國緩解經貿困境，也能為台灣的酒品市場帶來新氣象。據悉，該批有「黑萊姆」之稱的深色萊姆酒，將於1月9日運抵台灣，在完成清關等作業後，將於各大酒莊流通販售。

報導指出，立國知名啤酒廠沃福斯（Volfas Engelman）受中國經濟打壓的影響，去年10月突然被告知中國訂單遭砍光，損失達50萬歐元。然而，蓬勃發展的台灣市場可彌補其中國市場的損失，沃福斯執行長霍巴喬斯卡斯向《立陶宛晨報》透露，2021出口台灣較前年成長23倍，由8千升成長至180千升，期待今年台灣市場能持續成長。

2020年中國與澳洲交惡，以經貿制裁手段施壓，抵制澳洲多項產品，「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）多位議員，於該年12月發起「民主紅酒」活動相挺，如今購入「民主萊姆酒」，為立國撐腰。