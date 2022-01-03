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台北熊好券第2波今抽獎囉！下午2點前派發完畢「可立即使用」

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/03 11:52
台北熊好券第2波1/3上午10時30分舉行線上抽獎。(截圖自線上記者會)

台北熊好券第2波1/3上午10時30分舉行線上抽獎。(截圖自線上記者會)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台北熊好券第2波今（3）日上午10時30分舉行線上抽獎，總計有156萬1219人登記爭奪135萬9333張票券。市府表示，平均中籤率為33.8%，票券將在下午2時前派送至民眾手機中的台北通APP，民眾可以使用至2月28日止。

為振興台北受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響商家，台北市政府推出545萬7000張「台北熊好券」加碼振興，第1波熊好券自去年11月5日抽出並開始使用，使用期限到今年1月2日。

市府統計，截至使用期限為止，共用掉409萬7667張券，剩下135萬9333張票券，而第2波抽籤共有156萬1219人登記參與，比第1波登記人數96萬3308人明顯成長。

台北市政府今天舉行第2波熊好券抽籤記者會，依據系統結果顯示，此次參與民眾抽中住宿券為3萬9250人、中獎率10.26%，響購券36萬5192人、中獎率25.72%，市集券5萬451人、中獎率5.99%，藝文券1萬9622人、中獎率4.93%，運動券5萬3170人、中獎率71.31%，平均中籤率為33.8%。

台北市長柯文哲表示，第1波屆期未使用的135萬9333張票券，已全數從原中籤人票夾中抽出，並自動派送至第2波中籤民眾的手機，預計下午2時前陸續派送到中獎民眾手機中的台北通APP票夾，中獎者可於即日起至2月28日止在台北市境內熊好店家消費。

台北熊好券第2波今抽獎囉！下午2點前派發完畢「可立即使用」圖/台北市政府提供。

熊好住(住宿券)：僅限自由行旅客於安心旅宿店家使用，1,000元，面額1,000元1張。

◆熊好買(饗購券)：可到零售及餐飲業店家使用，，但不含超商(市)、大賣場、無店面零售及特許娛樂事行業等，面額100元。

◆熊好看(藝文券)：適用於配合本市「台北熊好券」振興活動之藝文創作者、藝文店家或通路。，面額100元。

◆熊愛動(運動券)：可用於本市公有委外運動場館、民營運動場館，且屬該場館業者經營之銷售商品(服務)等。，面額100元。

◆熊好呷(市集券)：可用於公有零售市場、攤販集中場（區）、地下街店舖、批發市場、建國花市、花博農民市集，面額100元。
熊好券

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