〈財經主筆室〉台灣數位部最快今年7月掛牌　中國網紅查稅風暴恐在台上演？

中國網路主播涉嫌逃漏稅相當嚴重， 中國政府最近重拳整治網紅亂象，讓眾多網紅主播人人自危， 立法院日前三讀通過數位發展部組織法，未來將增設數位發展部， 初估數位發展部最快會在今年7月掛牌，未來FB、LINE等網路 平台都將納入管理，讓不少網紅擔憂中國查稅風暴可能延燒到台灣， 引發台灣很多網紅的關切。

中國「直播一姐」薇婭，過去她創造的銷售記錄令人驚羨， 僅在今年雙十一預售首日，就創下了超過85億元人民幣的交易額， 而去年她的直播間累計交易額達311億元人民幣。因逃漏稅， 日前連補帶罰人民幣13.41億元， 中國網紅的高收入更是令人咋舌。

「直播帶貨」商業模式啟於2016年， 在當年中國的雙十一購物節快速竄起，有別於傳統電商模式， 直播主與觀眾互動及其獨特的叫賣方式， 成為消費者願意掏錢的主要原因， 而中國目前是全球直播帶貨發展最快、市場最大的地區。

就以今年的雙十一購物節為例，中國阿里巴巴旗下的電商平台天貓， 交易總額高達人民幣5,403億元， 中國另一大電商平台京東銷售額也達到人民幣3,491億元， 較去年同期增長28.58%，如此鉅額銷售量，與「直播帶貨」 息息相關。

以一支手機就能把自己的想法與表現，傳播到全世界各個角落， 這在過去年代是非常難以想像的，早期街頭藝人努力的賣藝， 能看到的受眾僅止於街邊角落，現在卻可能在直播科技幫襯下， 擴張為成千上萬觀眾的關注， 所以直播購物不只是中國電商主要銷售管道， 更逐漸在其他國家壯大，許多知名網紅也加入帶貨行列， 賺取高額獎金。

直播帶貨雖是一種新興經濟型態，但卻促進了中國的經濟發展， 隨著規模日益壯大，直播電商的平均退貨率在30%~50%， 也反映了消費者的諸多不滿， 且衍生出的各種逃漏稅也成為亂象之一。 中國政府對薇婭的處罰背後原因很多， 但查稅目標對準直播帶貨行業， 也宣告短期內中國直播盛世將很難再現， 是否會引發連鎖反應且延燒至台灣， 台灣眾多網紅直播主都相當關切。

台灣最熱門直播帶貨平台以Facebook、YouTube、I nstagram為主，這些成立已超過10年的社群媒體， 已成為全球人們日常吸收資訊的主要管道，在台灣尤其如此。 據台灣網路資訊中心報告顯示，台灣社群媒體使用率高達88％ ，比全球平均高出39％，而台灣直播帶貨也急起直追， 有愈來愈多的網紅、藝人及名人投入這個行業。

國內網紅也要注意了！Google去年通知YouTuber要在 五月底申報稅務資訊，針對「美國來源所得」課稅30%， 當時就引發諸多立委的關切，財政部長蘇建榮當時就表示，YouT ube分潤屬於網路交易，涉及美國來源所得，因此美國會課稅， 但台灣網紅涉及國內所得部分，國稅局也會去查。

數位經濟時代的來臨，很多賺錢方式是以前賺不到的， 經濟模式的改變，收稅的來源跟方式也要改變，經過這波疫情， 數位經濟產值節節攀升，財政部追地下經濟也追到網路世界， 想將大數據應用在追稅上，國稅局的稅官與時俱進，除了要看直播、 聽Podcast，未來還要研發AI機器人智慧追稅。 而今年數位部掛牌成立後， 網紅世界引發的亂象應該多少會受到限制。