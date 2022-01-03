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台灣出現首起「Flurona」病例！羅一鈞：相當常見　別用奇怪的字來描繪

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/03 10:22
以色列近日通報出現全球首例「Flurona」病例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，冬季是流感好發季節，同時染上新冠和流感病毒的情形相當...

以色列近日通報出現全球首例「Flurona」病例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，冬季是流感好發季節，同時染上新冠和流感病毒的情形相當...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）以色列近日通報出現全球首例「Flurona」病例，指揮中心證實，日前從哈薩克返台的空手道國手中，也有一人是同時感染A型流感和新冠病毒，但醫療應變組副組長羅一鈞強調，冬季是流感好發季節，對於口罩遵從率較差的國家來說，同時染上兩種病毒的情形相當常見，不需要再用奇怪的字來描繪這樣的情形。

以色列一名孕婦去（2021）年底被驗出同時感染新冠和流感病毒，醫學專家把流感（flu）和冠狀病毒（corona）組成成新字「flurona」，宣稱該案例為全球首例，且相較於一般新冠患者，染「flurona」的個案症狀較嚴重且致死率較高。

對此，羅一鈞也證實，日前自哈薩克返台的空手道國手中，染疫的案17014流感篩檢結果是A型流感陽性，但個案症狀沒有特別嚴重。該個案在12月6日開始有咳嗽、流鼻水的症狀，反而沒有發燒和全身倦怠，Ct值為22.9，病毒量也沒有特別偏高，依此案來看，同時感染Omicron跟A流並沒有更為嚴重的症狀出現。

羅一鈞說明，由於以色列個案是一名產婦，本身狀況又不一樣，針對同時感染新冠和流感病毒是否會加重病情，還需要再觀察。

羅最後強調，冬季本來就是流感的好發季節，國內因為民眾外出都會戴上口罩，流感率很低，但對口罩遵從率較差的國家來說，同時罹患流感跟新冠是相當常見的情形，先前兩次冬季時，從很多國家報告中也都有看到案例，所以這不是一個特別不尋常的案例，因此不需要再用奇怪的字像「Flurona」之類的來描繪這樣的情形。
Flurona
新冠病毒
流感病毒

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