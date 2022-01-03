【寒蟬效應2】港府磨刀霍霍 《眾新聞》4日停止營運

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）香港警務處國家安全處整肅媒體，業界人心惶惶，香港網媒《眾新聞》2日晚間宣布，自4日起停止營運，網站不再更新，並將於一段時間後關閉。

繼香港《蘋果日報》、《立場新聞》停止營運、高層遭港警國安處逮補乃至起訴，《香港獨媒新聞》在29日宣布停止營運後，創辦5年的泛民主媒體《眾新聞》有感眼前壓力與風險，也選擇於2日在臉書宣布停止營運。

《眾新聞》指出，五年前因對香港新聞自由深感憂慮，因此成立《眾新聞》盼能傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益、為公眾服務。「我們一直熱愛這片土地，但無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天。」

公告指出，「我們從來沒有忘記初心，但可惜，過去兩年社會的遽變，傳媒生存環境惡化，令我們無法再毫無擔憂地，達成我們的理念。身在風眼，我們這隻小艇，在風高浪急的當下，情況嚴峻。在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。我們，懷著沉重和萬般不捨的心情宣布：眾新聞將於2022年1月4日（周二）起，停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。」

12月29日，港警國安處出動逾200人力，以涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪，逮埔《立場新聞》6位高層，包含社運歌手、立場前董座何韻詩，以及前總編輯鍾沛權、前立法會議員吳靄儀、前董事周達智、前董事方敏生、署理總編輯林紹桐。 立場新聞當日宣布停止營運，其英國分社於30號也宣布停止營運並解散。

其中，何韻詩、方敏生、吳靄儀、周達智陸續獲准交保候查，鍾沛權、林紹桐申請保釋被拒，兩人案件押後至明年2月25日再審。

立場新聞母公司「Best Pencil HK Limited」現任董事蔡東豪、前董事余家輝及練乙錚則被警方通緝，據報導三人皆已離港。

香港警方國安處日前表示，《立場新聞》一案已進入「司法程序」，並強調不排除逮捕更多人。

(圖／眾新聞 推特）