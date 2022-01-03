台灣股市3日開紅盤「看多」 法人：元月有望續戰新高

此為示意照 (中央社) 此為示意照 (中央社)

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台股今天(3日) 開紅盤，台積電跳空開高，助攻台股早盤攻上18300關卡，高點至18379.69點，上漲超過160點，再創新猷。

美股四大指數2021年封關日收黑，台股去年亮麗封關，加權指數攻上18000點關卡。台股今天以18260.23點開出，早盤高點至18379.69點，上漲逾160點，再度創下歷史新高。

觀察重要權值電子股，台積電跳空開高，高點至631元、上漲16元，為加權指數再度攻高重要動能。大立光表現續強走高，鴻海等電子權值股穩守盤面之上。

台股今天開紅盤，法人分析，各期均線多頭排列，加上台灣經濟基本面展望樂觀，台股多頭格局延續，元月行情可期。不過成交量能必須放大，才有利多方攻勢。

法人指出，景氣對策燈號連十紅，加上去年(2021年)11月外銷訂單再創歷史新高，年增13.4％，已連續21個月正成長，台灣經濟基本面展望樂觀，預告企業營運利多。

法人認為，台股成功攻克1萬8000點關卡，技術線型同步呈現多方趨勢，外資認錯回補，元月行情可期，看好後市再度向上攻堅。台股技術面偏多不變，但開紅盤須配合補量拉升，才利延續多頭攻勢。此外，指數來到歷史高檔，須提防逢高獲利調節壓力。

法人說明，可聚焦高殖利率概念股、科技權值股、電動車概念股、航運及壽險金控股等族群。

中央社2日引述日盛期貨表示，市場對Omicron變種病毒的擔憂正在消退，在資金潮不斷點火下，台股上週再寫新里程碑，資金提前卡位元月行情態勢明朗，預期台股元月有機會持續挑戰新高。

不過，日盛期貨也提醒，台股短線行情過熱，有量價背離疑慮，部分漲多個股恐成為獲利了結標的，追高需留意風險。

群益投顧分析，台股去年底突破萬八後以低量形式續攻，盤面個股缺乏族群連動性，呈現點放行情，等待本週量能回溫後，將展開元月行情，預估台股指數區間為18100點至18500點。

群益投顧指出，本週將開展的美國消費性電子展（CES）有機會聚焦車用電子、元宇宙等題材，可留意電子股表現，主流類股包括台積電供應鏈、矽晶圓、面板、電動車、集團股。

雖然台股封關前夕交投清淡，但半導體族群最後一個月加速衝刺，表現令人驚艷。中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，美國量化寬鬆（QE）政策即將退場，但全球利率仍處於極低水平，股市殖利率可望成為投資人關注焦點。

張圭慧說，由於2021年企業獲利成長7成，預計2022年企業配息將更豐潤，有望吸引資金進駐，但大盤指數難出現大幅度突破，產業配置將成為影響報酬率的關鍵，建議投資人慎選長線能見度高、具成長潛力的產業長期持有。

受惠年底法人作帳題材，高價股近期表現出色。中信小資高價30經理人張嘉祐表示，市場普遍預期聯準會將於2022年6月啟動升息循環，幅度約1至2碼，但在歐元區、日本貨幣政策都將維持寬鬆，中國更可能加大市場流通性，資金成本市場穩定，有利高價股族群表現，建議投資人回檔可視為買點。