〈投資理財〉2021年不動產熱潮　優質營建業獲利佳

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

2021年台灣不動產市場興旺，不少營建業上市櫃公司，繳出亮 麗成績單，如海悅（2348）、信義房屋（9940）、冠德（ 2520）、總太（3056）、潤弘（2597），迄第3季為止 ，獲利良好，預估股利發放值得期待，投資人不妨追蹤了解。

海悅迄2021年前三季每股盈餘（EPS）10.9元，獲利超過 一個資本額，相當不錯。股本13億6461萬餘元，營業毛利率6 2.76%，營業利益率45.52%，資產報酬率2.62%， 股東權益報酬率7.92%，每股淨值36.95元。 2020年EPS 14.34元，配股1元，配息7元，業務、財務狀況均佳。

由於受到新冠肺炎疫情影響，全球通貨膨脹，以及貨幣寬鬆政策，營 建成本飈升，房市買氣仍以首購首換剛性需求為主，亦為海悅布局建 案的重點規劃。第三季受到全國防疫政策，室內人流受限影響， 至8、9月之後，逐漸回穩，每週來客數回升至年初買氣旺盛的每週 2千人水準，獲利回穩，預估全年應可達2020年的水準。

信義房屋不動產累計2021年前三季EPS 2.27元，已超越前一年度全年獲利，營運表現佳。信義房屋股本 73億6846萬餘元，營業毛利率24.57%，營業利益率16 .53%，資產報酬率2.32%，股東權益報酬率6.24%， 每股浄值15.78元，2020年EPS 2.11元，配息1.7元。財務、業務狀況良好。

為發展南部不動產市場，信義房屋在南科LM展店，成為第一家直營 店，由於南科人口紅利龐大，帶來強勁自住及置產需求， 整體房市呈現供不應求。截至2021年7月， 企業界從業人口超過8萬人，年增5％，同步推升自住及置產需求， 建商看好南科未來發展，不動產需求應有相當成長機會。

冠德建設至2021年前三季EPS 4.87元。股本55億4170萬餘元，營業毛利率30.84% ，營業利益率20.87%，資產報酬率1.26%，股東權益報酬 率3.53%，每股淨值30.44元。2020年EPS 6.66元，配股1元，配息2.4元。獲利及股利均佳。

最近新簽南港儲運中心都更案，冠德拿下國內第一筆國營事業公辦都 更案，預計2024年動工，2029年完工， 成為北市東區新門戶。冠德目前共有9筆都更案在手，主要營運項目 為捷運聯合開發及豪宅，轉投資環球購物中心營運良好， 計劃陸續在屏東、新竹、左營高鐵，以及機捷A8擴點，佈局不錯， 未來營運不愁案源。

總太累計2021年前三季EPS 3.24元。股本21億790萬餘元，營業毛利率9.32%，營 業利益率-200.46%，資產報酬-0.2%，股東權益報酬 率-0.76%。，每股淨值23.63元。2020年EPS 4.87元，配息4.4元。

總太積極在中部地區發展不動產，2022年將有總銷近89億元的 完銷建案，包括「總太聚做」、「共好Melody」 陸續交屋入帳，且台中水湳經貿園區雙建案也將進場，成為挹注未來 營收穩健成長新動能。

總太地產近年積極獵地，目前在水湳經貿園區、北屯機捷特區，共有 四筆土地存貨，總面積合計達3801.65坪，總購地金額37. 9億元，預計2022年進場推案，2026至2027年完工， 將為總太未來營收及獲利，奠定業務基礎。

潤弘至2021年前三季為止，EPS已達8.5元，依目前營運狀 況評估，全年應有機會達到1個資本額，潤弘股本18億4950餘 萬元，營業毛利率15.98%，營業利益率10.41%， 資產報酬率3.27%，股東權益報酬率6.81%， 每股淨值32.77元，2020年EPS 7.48元，配息6.5元，配股3.7元，甚受投資人肯定。

為台灣引進預鑄工法的潤弘，近年深受企業界歡迎，尤其台積電在台 灣設廠，幾乎都會找潤弘代建廠房，其工程進度迅速確實， 深獲好評，最近潤弘標下台北市萬華華江工程， 全案外牆以預鑄方式興建，整體工程預計2024年完工， 可大幅減少施工人為噪音及粉塵，提升工地環境品質， 應可為未來社會住宅施工，建立良好典範。潤弘是優質營建公司， 值得投資人注意。