台灣「明星夫妻檔」林瑞陽、張庭疑違法遭中國調查 微博、抖音被禁言

由台灣赴中國發展的林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦傳遭中國凍結人民幣6億元資金（圖/TST庭秘密微博weibo.com） 由台灣赴中國發展的林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦傳遭中國凍結人民幣6億元資金（圖/TST庭秘密微博weibo.com）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣知名藝人林瑞陽、張庭夫婦在中國創立「達爾威公司」，遭中國監管部門質疑經營傳銷涉及隱匿資金，近日兩人的微博顯示「用戶因違反法律法規」被禁言，張庭的抖音帳號也被禁止發布影片。

據報導，去年12月底中國河北石家莊市的監管部門公開指出，林瑞陽、張庭夫婦的品牌「TST庭秘密」母公司「達爾威公司」涉嫌利用網絡從事傳銷活動，將對其展開調查，而官方也表示，當年6月就已對上海市達爾威貿易有限公司立案調查。

根據香港01媒體報導，裕華區市監局在對達爾威的銀行帳戶進行查詢後，發現該公司利用金融機構設立銀行帳號，大量轉移和隱藏市場資金，外傳公司人民幣6億元（約台幣26億元）資金已遭凍結。

兩人的社群平台微博上最後一篇貼文是去年12月29日，內容為轉發他們達爾威官方微博發布的聲明，強調公司一直合法經營，依法納稅，會配合相關部門調查，不過自此微博就沒有再更新。

媒體指出，兩人的微博帳號置頂訊息寫著「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。張庭的抖音帳號也被禁止發布作品，違規處罰說明顯示，原因是「不符合社區規範」，將於2022年1月16日解封。

有中國網友透露，以往社群平台被禁言的明星網紅，都涉嫌違法，輕則全網消失，重則進了監獄。這次林瑞陽夫婦遭禁言，顯示狀況並不樂觀。

民間反傳銷團隊請求石家莊市裕華區市場監督管理局查證TST是否涉傳銷。(圖/截圖自李旭反傳防騙團隊微信群組)

張庭、林瑞陽微博遭禁言。（圖/截圖自張庭、林瑞陽微博）