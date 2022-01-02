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央行2022年預計升息 房貸族荷包恐縮水

中央社指出，當央行貨幣政策走向緊縮，升息幅度「至少1碼」，央行總裁楊金龍提醒首購族應注意利率風險，台新投顧總經理李鎮宇則指出理財可朝「半導體日不落」的趨勢下手。

By 台灣英文新聞
2022/01/02 16:53
央行已表明2022年預計升息，當貨幣政策方向改變，房貸族荷包恐縮水。（圖/中央社）

央行已表明2022年預計升息，當貨幣政策方向改變，房貸族荷包恐縮水。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）央行打炒房祭出4波選擇性信用管制，並表明2022年預計升息，貨幣政策方向改變，房貸族荷包恐縮水，央行總裁楊金龍提醒首購族應注意利率風險，提前做好財務規劃。

中央社指出，由於房市仍然熱絡，有自住需求民眾考量到房價將高攀不起，決定咬緊牙關買房時，宜注意央行調升政策利率將連帶影響房貸利率，因貸款總額若高、升息幅度更大，房貸族群增加的支出也將更為沉重。

根據央行總裁楊金龍強調的「利率並非永遠不變」，購屋前，除了衡量自身財務能力，也要考量利率走升後的情境，至於利率會升多少？中央社指出，當央行貨幣政策走向緊縮，升息幅度「至少1碼」。

若以購買總價新台幣1500萬元的房屋、貸款1000萬元、分20年期，以單一利率1.33%試算，平均每月本息平均攤還金額為4萬7477元。假如房貸利率跟著調升1碼、變為1.58%，則每期房貸金額將增至4萬8263元，每月多了1146元，一年就增加了近1.4萬元的支出。

面對高漲房價，台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，有買屋剛性需求的民眾在財務規劃上不能太緊繃，申貸行則不妨找薪轉戶或有信用往來的銀行，或許能有較優惠的利率或貸款成數。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，由於這波房價上漲非常猛烈，央行因此在處理選擇性信用管制態度會更謹慎，2022年也不見得會退場，她強調「央行還是會持續管控，甚至會等到房市過度冷卻，才會鬆手」。

至於如何投資理財，根據台新投顧總經理李鎮宇，美股不會有2021年好，上方空間有限，台股則從2021年的「百家爭鳴」走向2022年「半導體日不落」，由於半導體產業在美中對抗大局之下地位已經鞏固，可以預期「半導體領軍台股上看兩萬點」。
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