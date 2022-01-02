台南大員皇冠假日酒店 彩豐樓廣東名菜「經典乳鴿」新登場

廣東傳統名菜「乳鴿」，皮脆肉嫩加上乳鴿肉獨特的馥郁香氣是不少老饕到粵菜餐廳的必點極品料理，如今也在台南大員皇冠假日酒店彩豐樓粵式中餐廳重現記憶中的美味，即日起至2022年1月31日前，嘗鮮優惠價只要780元，不論是經典口味的「沙田脆皮乳鴿」，還是淋上紅燒醬的「乾燒乳鴿」，保證讓您一吃難忘且吮指回味。

粵菜之中的「脆皮乳鴿」是經典美味之一，當中又以廣東的中山出品「石岐乳鴿」最為聞名。因為擋不住饕客一再「敲碗」，台南大員皇冠假日酒店的彩豐樓粵菜中餐廳推出「乳鴿料理」全新登場。香港籍袁東海主廚表示，乳鴿的風味總是讓人念念不忘，尤其是他高齡80多歲的媽媽，每每上茶樓必點「乳鴿」，是一道老少咸宜的佳餚。不柴不硬很適合老人入口，小孩吃上一口，更是不斷吸吮捨不得放。為了滿足廣大饕客的千呼萬喚，終於推出廣東名菜「脆皮乳鴿」，把那記憶中的味道原始重現。

特別選用3個月大的中型鴿子，大約11-12兩重的肉質軟嫩最適合，烹煮過程相當複雜。首先得先熬製正宗的潮州滷水，以花椒、八角、桂皮、香葉、草果等多種配料加入豬肋排熬煮成為獨特滷水。將乳鴿泡在燒開的滷水中，吸收其風味並慢慢熟成，再反覆澆淋麥牙糖醋水於乳鴿外皮上，吊掛風乾5小時，上桌前才以中油溫炸至外皮呈現金黃色澤，這道經典「沙田脆皮乳鴿」就完成，皮脆肉嫩，讓人脣齒留香。

如果喜歡多層次風味的人，還可以淋上特製的紅燒醬，就成了「乾燒乳鴿」，吃起來酸甜微鹹滋味，咬上一口，肉汁在口中爆開，鴿子所特有的鮮美便會在唇齒間迴蕩。乳鴿2吃更是隱藏版美味，想吃得1天前預訂。全新登場的「經典乳鴿」原價888元，即日起至2022年1月31日享嘗鮮優惠價780元，須另加10%服務費。訂位專線06-512-1910彩豐樓。