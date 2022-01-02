【美國新年盛會回歸】玫瑰花車遊行重回2022舞台 華航放上台灣元素奪獎

2022年美國玫瑰花車遊行（Rose Parade），中華航空以自行車遊台灣為主題打造花車，搭配珍珠奶茶、滷肉飯與鳳梨、芒果等台灣元素，3... 2022年美國玫瑰花車遊行（Rose Parade），中華航空以自行車遊台灣為主題打造花車，搭配珍珠奶茶、滷肉飯與鳳梨、芒果等台灣元素，30度獲獎。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國洛杉磯巴沙迪納1日聚集數萬人潮，一同見證當地百年歷史的新年傳統「玫瑰花車遊行」，這次也有參賽的中華航空花車將珍珠奶茶、滷肉飯與鳳梨、芒果等台灣元素加入花車，獲大會國際獎。

2021年因疫情而取消的玫瑰花車遊行終於在今年重新回歸，多次參賽的中華航空公司與交通部觀光局、外交部合作，今年以自行車遊台灣（Biking Around Taiwan）為主題，由迪士尼插畫家兼花車設計師拉米雷斯（John Ramirez）一同打造兩層樓高、16公尺長的巨型花車。

根據中央社，米雷斯為18年的台灣女婿，妻子郭千慧來自台南，疫情前夫妻倆與女兒蘇菲雅（Sophia Ramirez）幾乎每年回台探親旅遊。拉米雷斯今年共參與11台花車的設計，他說華航花車最讓他驕傲。

中央社指出，今年是華航1987年參加玫瑰花車遊行以來第30次得獎。本次近百個參與團體中，華航花車安排在第76順位登場，花車前有前導人員舉著大會國際獎（International Award）布條。

花車上呈現一家人騎乘單車環島的繽紛意象，布置珍珠奶茶、滷肉飯與鳳梨、芒果等美食特產，傳達出米雷斯最大的願望是疫情過去之後回到台灣，跟花車上人物一樣，騎腳踏車環遊台灣。

中央社報導，這場全美轉播的盛會是當地百年歷史的新年傳統，去年因疫情而取消，今年恢復舉行，為第133屆，共有20支來自全美各地的樂儀旗隊、18支馬術隊與將近50台大型花車參與，路線全長8.8公里。大會主題「夢想，相信，實現」（Dream. Believe. Achieve.）。

花車設計師拉米雷斯（John Ramirez）為台灣女婿。（圖/中央社）