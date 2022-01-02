法國2022起禁蔬果塑料包裝 總統馬克宏：減塑「新革命」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新年新氣象，法國的減塑政策也再往前邁進一大步。自2022年1月1日起，多項蔬菜水果將不可再用塑膠包裝，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱之為「真正的革命」。

綜合BBC與美聯社報導，元旦起，包括韭蔥、胡蘿蔔、小黃瓜、番茄、蘋果、檸檬、梨子、柳橙等三十多種蔬果，不可再以塑料包裝販售。大包裝、切片與處理過的水果，不在此限。莓類與桃子等較脆弱的水果也是例外，但未來幾年同樣「難以倖免」。

法國是對抗塑膠汙染的先鋒，目標於2040年之前，全面淘汰一次性塑料產品。由於法國逾三分之一蔬果都是以塑料包裝出售，此一措施上路後，每年可望減少約十億單位的拋棄式包材，由可回收、可重複使用的材料替代。

根據馬克宏政府的逐年減塑計畫，2021年起，已先禁用塑膠吸管、餐具、杯子，以及保麗龍外帶餐盒。2022年稍晚還會要求公共場所必須設置飲水機，減少寶特瓶的使用。運送雜誌等刊物時，不可以塑料包裝。速食餐廳也不能再提供免費塑膠玩具。

然而，針對如此雷厲風行的政策，業界頗有微詞。歐洲新鮮農產品協會（European Fresh Produce Association）的Philippe Binard表示，政策施行過於倉促，替代包材檢驗不足、準備不及，現有塑料包裝也有存貨過多的問題。

歐洲各國今年11月在格拉斯哥氣候峰會上（COP26）開出多項支票，為了兌現對環境的承諾，近幾個月來陸續祭出類似禁令。西班牙2021年12月宣布，2023年起禁止蔬果以塑料包裝出售，讓商家預做準備。

為了減碳，3月起，在法國電視、廣播、報紙、線上平台等處刊登汽車廣告時，也須加註至少一中一項警語：「短程請走路或騎自行車」、「何不共乘」、「每天搭一下交大眾交通工具」。