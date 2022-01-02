台灣 1/2 新增20例新冠肺炎境外移入確診 11例來自美國

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增20例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增20例境外移入個案，為10例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(11例，案17162-17163、17165-17166、案17168、案17170、案17172、案17174-17175、案17179-17180)、加拿大(案17164)、澳大利亞(案17167)、英國(2例，案17169、案17177)、越南(案17171)、沙烏地阿拉伯(案17173)、泰國(案17176)、希臘(案17178)及中國(案17181)，入境日介於去(2021)年12月12日至12月31日；詳如新聞稿附件。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,972,057例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,951,828例排除)，其中17,070例確診，分別為2,415例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及15例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。