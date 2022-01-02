攘外必先安內 北韓金正恩年末談話著眼經濟發展

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）全球慶祝2021年邁向2022年之際，離北韓領導人金正恩上台，也已過了10年，在朝鮮勞動黨重要的年末大會上，金正恩表示，新的一年將把經濟成長、提升人民生活品質作為施政重點。

早在新冠肺炎爆發之際，北韓就迅速封鎖了與中國的邊界以避免病毒越境，然而，雖然一定程度上確實成功阻止了病毒入境，卻讓已嚴重糧食短缺的問題進一步惡化，加上國際制裁與天災襲擊的影響，北韓貧弱的經濟受到嚴重衝擊。

朝鮮中央通訊社(KCNA)指出，金正恩有認知到2021年是十分辛苦的一年，因此將就解決人民食物、衣物和居住的需求，提出大刀闊斧的改善計畫，除了對抗疫情仍會是施政要點外，在朝鮮半島局勢不穩的情況下，北韓也不會放棄持續強化防衛力量。

而事實上，金正恩早在今年4月的演講中就已經將今年北韓的糧食狀況，與1994年至1999年間北韓發生大規模飢荒與經濟危機的「苦難行軍」做類比，雖然這算是誇大了現在的狀況，不過新的國家經濟計劃中關於市郊開發、科學農業的內容，足以提醒北韓人民，領導人正將他們的需求置於第一位。

有趣的是，過往金正恩在這個時候的談話，大多會包含向美國與南韓喊話的內容，不過這次並沒有特別提及，只有短短的「北韓將持續深化防禦」一段。

韓國世宗學堂的資深研究員Cheong Seong-chang說，如果將這次談話視為金正恩的新年演講，那這次的內容，真的是有史以來就兩韓關係與對外政策著墨最少的一次。