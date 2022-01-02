虎年駕到 臺灣銀行引進虎虎生風金銀紀念幣

（台灣英文新聞 / 綜合報導）時序來到農曆虎年，臺灣銀行特別引進四款澳洲柏斯鑄幣局鑄造的「虎」主題紀念幣，有的威猛有的萌，紀念幣收藏家千萬別錯過。

第一款為壬寅虎年猛虎招財精鑄紀念金幣。幣面刻鑄一隻氣勢非凡的猛虎，昂踞於山峰，仰望天際，寓意壬寅虎年氣勢如虎，招財納富添旺勢，財富更上一層樓。全套（包含1、1/4及1/10英兩金幣各1枚）售價新臺幣142,880元，全球發行量1,500套。亦可購買單枚1/10英兩金幣含水晶座包裝，每枚售價12,880元。

第二款為福祿壽吉利金虎紀念金幣。全套3枚，包含「福氣金虎」、「聚財金虎」及「長壽金虎」各1枚，均為1/5英兩規格，各有吉慶主題設計，象徵祥瑞威猛的大好運勢。全套售價66,880元，全球發行量2,000套。亦可購買單枚1/5英兩「福氣金虎」金幣，每枚售價23,380元。

第三款為吐瓦魯彩色虎年扇形套裝精鑄銀幣。由4枚1英兩扇形彩色精鑄銀幣組成，幣面呈現不同姿態的老虎圖案，各寓意「蓄勢待發」、「先聲奪人」、「沉著以對」、「敏銳矯捷」。每套售價為14,880元，全球發行量1,500套。

第四款為1英兩彩色虎年精鑄銀幣。可愛的小虎跟隨在成虎身後，成虎領著小虎在岩石上挺拔地行走，象徵團結前行，所向披靡。每枚售價為4,280元，全球發行量7,500枚。

洽購以上紀念幣請至臺銀官網「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行及營業部。



壬寅虎年猛虎招財精鑄紀念金幣（圖／臺銀）



福祿壽吉利金虎紀念金幣（圖／臺銀）



吐瓦魯彩色虎年扇形套裝精鑄銀幣（圖／臺銀）



1英兩彩色虎年精鑄銀幣（圖／臺銀）