苦痛人生終得解脫 奧地利合法化「協助自殺」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2022奧地利新法上路，重病患者將可在有條件的情況下，透過醫師協助結束生命，擺脫病魔折磨。

根據BBC，奧地利國會12月批准協助自殺（assisted suicide）相關法規，1月1日正式施行，但為了謹慎起見，申請「自我了結」者，必須符合以下情況。

首先必須成年人才有資格，並罹患重病或有永久性的衰弱疾病。患者須提供診治書，並證明自己是在神智清明下做此決定。經由兩名醫師審核通過後，才能進行，其中一人須有安寧醫療專業。

為了謹慎起見，申請人在取得醫師同意後，必須等上12週，才能「上路」，罹患絕症者則得等待2週。這項安排是為了讓患者仍有最後反悔的機會，能審慎思考自己的決定。新法更特別闡明，未成年人與精神病患者，不適用此法。

之後申請人須通知律師或公證人，接著赴特定藥局取得藥物，完成此一儀式。除了接到通知的律師與公證人，其餘人士不會得知藥局資訊，也不會大肆廣告，以免協助自殺的藥物遭到濫用。

奧地利政府將挹注資金擴大安寧照護服務，讓生無可戀的患者，在死亡這條路之外，能有其他選擇。在法規通過之前，協助他人結束生命者，面臨高達5年的牢獄之災。去年該國聯邦法院判定，禁止協助自殺違反了「自決權」（right of self-determination），故而解禁。

其他已將協助自殺合法化的國家包括比利時、加拿大、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、西班牙、瑞士、美國與澳洲部分地區。

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