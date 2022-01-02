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元旦振士氣 海軍官兵自製影片好熱血

By 台灣英文新聞－編輯
2022/01/02 09:18
（海軍艦隊影片截圖）

（海軍艦隊影片截圖）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）台海局勢持續緊張，在元旦當天，我國海軍艦隊特地在臉書發布了由官兵自製的最新形象影片，展現保疆衛土的決心，少見的搖滾風，甚是熱血。

根據海軍艦隊指揮部，該影片是由平日有在玩樂團的官兵一手包辦作詞、作曲、演唱、錄製。

兩分半的影片，有著軍艦逡巡、發射砲彈等畫面，強調「處處皆戰場 ，海軍艦隊不分晝夜，捍衛海疆安全」。網友稱，戰志高昂、熱血沸騰、創意無限，帥到無懈可擊。

不敵粉絲敲碗，臉書小編趕緊將歌詞補上：

乘長風 破巨浪 國家安全福祉全在我的手上
吞天風 飲巨浪 無敵戰艦砲火讓你無法抵抗
保國的使命 我們一肩扛起 汽笛鳴聲表示我們又要出擊
新興的兵力 蘊藏最強的實力 國防自主政策讓我們都感到安心
備戰警報響起 敵機敵艦逼近 武器追瞄飛彈上架我們勇猛出擊
冰冷的惡浪 兇猛打在身上 熱血的榮譽依舊湧上胸膛
向前航！我最強！
揚起帆 乘風破浪 忠義軍風刻在心上
背負著家人的期望
挺起胸！向前航！
堅毅的鬥志昂揚 化身成勇猛的悍將
死守崗位不迷航
戰鬥魂 將釋放
美麗的國旗 在我海疆緩緩升起 偵巡的艦艇航出藍白軌跡
猖狂的疫情 加上緊張的敵情 我們時刻備戰誓死守護國民
向前航！我最強！
乘長風 破巨浪 國家安全福祉全在我的手上
吞天風 飲巨浪 無敵戰艦砲火讓你無法抵抗
保國的使命 我們一肩扛起 直奔災害現場跟國人站在一起
新興的兵力 蘊藏最強的實力 國防自主政策讓我們都感到安心
備戰警報響起 敵機敵艦逼近 武器追瞄飛彈上架我們勇猛出擊
冰冷的惡浪 兇猛打在身上 熱血的榮譽依舊湧上胸膛
挺起胸！向前航！
海軍
艦隊

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