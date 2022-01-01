台灣鋼琴家陳若玗推出AR互動音樂展　紐約東京策展團隊台中歌劇院登場

(左圖由The LoArts Foundation，攝影Yi-Hsien Lee and associates；右圖由The LoArts... (左圖由The LoArts Foundation，攝影Yi-Hsien Lee and associates；右圖由The LoArts Foundation提供)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)長年旅居紐約的台灣鋼琴家陳若玗結合音樂及AR推出《Savage Beauty音樂互動展》，將於台中歌劇院舉辦。

「音樂，只能用聽的？音樂演出是否一定要被綁在舞台上？」答案就是《Savage Beauty陳若玗音樂互動展》！當音樂遇上數位藝術，當88琴鍵化身為動感的AR豹，最酷的音樂數位藝術展，就在臺中歌劇院開展！這是臺灣首位列席百年鋼琴品牌史坦威名人堂、首位簽約國際唱片之華人爵士鋼琴家陳若玗，睽違兩年再度回到臺中國家歌劇院！雖然長年旅居紐約，陳若玗仍希望自己第一次的跨界音樂互動展能夠回到原點，獻給出生地臺中！

受到恩師、美國爵士鋼琴巨匠 Jason Moran 在紐約惠特尼美術館個展的啟發，陳若玗也挑戰自己，嘗試與不同領域的藝術進行對話，相互刺激，發展出全新的音樂表演形式。這次她可不是自己一個人來表演，她不只率領爵士鋼琴三重奏為寒冷的冬夜，帶來自由奔放的爵士盛宴，更翻轉跨界，融合音樂、科技、藝術與空間，打造最酷的音樂視覺饗宴《Savage Beauty 陳若玗音樂互動展》！

這場展覽集合來自世界各地頂尖的藝術家！策展團隊橫跨紐約、東京、臺灣三地，由致力於美學教育推廣的紐約基金會 The LoArts Foundation主辦，來自紐約、東京古靈精怪的設計師姐妹組合「&Kuo 」策劃，主視覺則由 2020 年杜拜世界博覽會亞賽拜然館視覺設計 Andrea Minini 為展覽量身打造，他以鋼琴的88鍵發想，提議以88條線來設計主視覺「豹」，重新詮釋陳若玗如豹一般叛逆而優雅，純粹且具有力量的音樂。

策展團隊更聯手義大利設計師 Andrea Minini、紐約動畫師 Nan Wei、數位藝術家陳韻如、新媒體互動創作團隊 FabLab Dynamic、空間設計工作室一起設計、藝術團隊 tamtamART、義大利電影導演 Duccio Fabbri 、洛杉磯藝術家 Abel Macias 等不同領域的創作者，幕後製作陣容龐大精彩！

由於疫情，此次跨國製作團隊透過視訊會議溝通，開朗的東京服裝設計師「&Kuo 」的妹妹郭歆蕙（Hsinhui）談到策展緣起：「一開始發想就剛好就遇上疫情，於是我們思考要隔空生出作品，一定要與數位做結合。」姊姊郭歆婷（Sherry）更表示「數位藝術創作沒有時空的限制，非常自由，就像爵士樂一樣！如果可以集合各領域專家的力量，一定可以擦出很棒的火花。」藝術家果然都很瘋！卻很迷人！