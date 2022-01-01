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日本駐台代表泉裕泰•穿老虎裝親筆寫賀年卡　祝台灣人「新年快樂•萬事如意」

今天是中華民國111年元旦，同時也是日本新年，日本駐台代表泉裕泰特別穿上應景的老虎裝，向台灣民眾拜年。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/01 16:42
圖／<a href="https://www.facebook.com/JiaoliuxiehuiTPEculture/?__cft__[0]=AZWXSbcst9WT0ljdfKPsPj9GBCmvZcVzaCgSlyDKfxGkPhXh-izBbV8onQu8twa009w7zMtG3iVo7XR6Sm1TP83ZS8pNpJiuECNKxBggmxP9E_9o_pqD1nvmQsMcw45b8ySuewlkNnntqui-vQlY35Ud&__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0" waprocessedanchor="true">日本台灣交流協會</a>

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今天是中華民國111年元旦，同時也是日本新年，日本駐台代表泉裕泰特別穿上老虎裝，向台灣民眾拜年。他也親筆書寫年賀狀表達祝福，祝大家新年快樂，萬事如意。

日台交流協會指出，年賀狀也就是賀年卡，用來向平日對自己照顧有加的人表達謝意。

日本台灣交流協會上午透過臉書表示，在日本，新年做的第一個夢稱「初夢」。據說初夢的內容象徵新年運勢。日文中有句俗諺：「一富士二鷹三茄子」，諧音與「平安順遂、心想事成」等吉祥話相近，因此如果在新年開始時夢到富士山、老鷹、茄子的話，就是好兆頭的象徵。

日台交流協會說，日本新年傳統包括向親朋好友寄送年賀狀，也就是俗稱的賀年卡，藉此向平日對自己照顧有加的人表達謝意。

交流協會指出，日本郵局鼓勵大家於耶誕節前投遞年賀狀，好讓收信人能於元旦一大早就收到新年的第一封郵件。雖然現在不少人以電子賀卡或社群貼圖代替，仍有許多人十分重視這個一年一度的機會，堅持用「手寫的溫度」寄送每一封年賀狀。

日台交流協會表示，在寫年賀狀時，要注意不要將句號也寫上去，因為句號有「要結束和對方關係」的意思，因此會盡量避免在年賀狀上使用。日本慶祝性質的文書中，例如證書、獎狀及感謝狀等，大多也避免使用句號。

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