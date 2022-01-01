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正式復出！台灣流行天王羅志祥花蓮跨年演唱會打趴一票人　舞王看到這一幕心裡石頭放下了

羅志祥比照演唱會規格打造花蓮跨年演唱會演出，精采程度及敬業精神帥翻一票網友

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/01 15:40
羅志祥比照演唱會高規格打造花蓮跨年演唱會演出，精采程度及敬業精神帥翻一票網友(圖/羅志祥Facebook)

羅志祥比照演唱會高規格打造花蓮跨年演唱會演出，精采程度及敬業精神帥翻一票網友(圖/羅志祥Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣流行天王羅志祥因前女友周揚青爆炸性復仇，揭發其熱愛「多人運動」後沉寂多時，重新出發的他在喜迎2022年的跨年演唱會上正式宣告復出，有網友表示本來想看好戲，但是卻發現他的演出精彩打趴其他縣市演唱會，羅志祥也在臉書上發表感性文字。

羅志祥去年演藝事業暫停，今年擔任花蓮跨年演唱會壓軸，全身黑西裝低調華麗，連續唱跳30分鐘不休息帥翻全場，比照演唱會規格耗資百萬搭配爆破煙火及全彩雷射等高規格特效，帶來經典歌曲《一支獨秀》及《精舞門》向台下10萬觀眾宣告舞王回來了。

有網友表示，原本是想要看花蓮跨年演唱會笑話，沒想到看完其他縣市的舞台後，發現沒有一個可以贏得過羅志祥，更有網友直呼，「我錯了，祥祥超猛」。

羅志祥於今(1)日臉書發文指出，當初接到跨年表演時心情很興奮也很忐忑，不知道大眾會如何看待他，沈默兩年了，聽到傅崐萁委員叫到他名字出場時，台下傳來呼喊聲及尖叫，「我心裡的石頭放下了 感覺自己回來了。」

「看見台下有人落淚時，原來還有一群人在等著我，一瞬間緊張和不安都不見了，打進心裏的是悸動和感動，雖然眼淚在打轉，但今天要呈現自己最好的一面，不能辜負大家的接納與期待。」羅志祥話鋒一轉直呼，忍了好久的斷食，要跟yuki一起吃宵夜了，受不了啦！
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