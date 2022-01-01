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花蓮迎曙光專機•27歲旅客2萬英尺高空求婚成功　南台灣高雄義大遊樂園跨年倒數•也出現驚喜求婚場面

花蓮迎曙光專機的賴姓女遊客說，有預感男友應該會在這次旅行中求婚，沒想到是在飛機上，很意外也很感動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/01 15:35
花蓮縣政府與旅行業合作，首推迎曙光包機，來自台北的27歲曾姓旅客（右）拿出準備好的戒指及花束，向身旁女友求婚。（民眾提供）中央社

花蓮縣政府與旅行業合作，首推迎曙光包機，來自台北的27歲曾姓旅客（右）拿出準備好的戒指及花束，向身旁女友求婚。（民眾提供）中央社

延伸閱讀: 台灣太平山3000遊客•興奮迎接2022第一道曙光　阿里山日出印象音樂會•連續20年舉辦

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）花蓮縣政府與旅行業合作，首推迎曙光包機，在曙光出現之際，來自台北市的27歲曾姓旅客拿出準備好的戒指及花束，向身旁女友下跪求婚，在2萬英尺高空求婚成功。

花蓮曙光包機由全順旅行社規劃，2天1夜迎曙光行程今天（111年1月1日) 清晨5時40分飛往花蓮，約在6時10分天際開始出現金黃色光芒，落地後安排花蓮走讀行程。

27歲曾先生與交往多年的賴姓女友，今天和朋友們搭飛機來花蓮玩，在金黃色曙光出現之際，他拿出準備好的戒指及花束，單膝下跪向身旁女友求婚，在同機乘客及元旦曙光見證下，女友感動點頭；機長廣播邀請同機乘客祝褔這對新人，場面浪漫又溫馨。

曾先生接受媒體採訪表示，事前有向旅行社告知求婚計畫，也順利獲得同意，原本2人就打算在今天登記，能在飛機上完成求婚計畫，是很特別的記憶。

賴姓女友說，有預感男友應該會在這次旅行中求婚，沒想到是在飛機上，很意外也很感動，對男友安排的求婚非常驚喜和滿意。

而在南台灣迎接跨年倒數時刻，高雄義大遊樂園12月31日延長營業到晚間，有位從台北前往當地的遊客，趁煙火剛剛啟動，把握現場燈光美氣氛佳之際，突然下跪，上演求婚記，女主角驚喜之餘, 也點頭答應嫁給男友（如下圖. 義联集團提供.中央社）。

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