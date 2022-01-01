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破紀錄！台灣天后張惠妹全球首位登滾石雜誌雙封面　小巨蛋演唱會門票元旦開賣秒殺

只有妹神能超越自己！阿妹華麗前衛造型來自中國品牌RYZYORYUAN，設計師袁奇奇僅19歲

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/01 14:05
天后阿妹登《Rolling Stone》造型時尚前衛。（圖翻攝自weibo@Rolling Stone大水花）

天后阿妹登《Rolling Stone》造型時尚前衛。（圖翻攝自weibo@Rolling Stone大水花）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)只有妹神可以超越自己！台灣知名女歌手張惠妹近日登上國際知名音樂雜誌滾石封面，將於今年四月登場的演唱會ASMR於今日（1/1）下午一點開賣，12場門票開賣即秒殺，天后魅力真是無法擋。

綜合媒體報導，創辦於1967年的美國滾石雜誌（Rolling Stone）是國際指標性音樂刊物，天后張惠妹創紀錄，成為全球首位登上該雜誌雙封面的歌手，也是滾石首次為歌手出版個人特刊，並於30日釋出天后拍攝的精彩照片。

登上《Rolling Stone》雜誌或進入其榜單，都是對音樂、藝術與社會有極大影響力的超級巨星，《Rolling Stone》見證了阿妹走過的每一個珍貴瞬間、重要轉折節點，與她背後所代表的時代精神。

自由報導，此拍攝計畫邀約非常久，但礙於疫情拖了半年、直到近期才執行，奇幻造型來自中國19歲的新銳設計師袁奇奇所創立的品牌RYZYORYUAN。經紀人陳鎮川透露，「不單是雜誌，還是特刊，等於整本都是阿妹。裡面阿妹還「夾帶」了的徒弟持修與安那。

時隔7年阿妹將於4月重返台北小巨蛋，12場「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」門票於元旦開賣，加上每場限定200位的「內耳區」13萬張票一開賣旋即被搶光，演唱會確定不加場。

破紀錄！台灣天后張惠妹全球首位登滾石雜誌雙封面　小巨蛋演唱會門票元旦開賣秒殺
（翻攝自weibo@Rolling Stone大水花）

破紀錄！台灣天后張惠妹全球首位登滾石雜誌雙封面　小巨蛋演唱會門票元旦開賣秒殺
（翻攝自weibo@Rolling Stone大水花）

破紀錄！台灣天后張惠妹全球首位登滾石雜誌雙封面　小巨蛋演唱會門票元旦開賣秒殺
阿妹與徒弟持修及安那登《Rolling Stone》（翻攝自weibo@Rolling Stone大水花）
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