Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣太平山3000遊客•興奮迎接2022第一道曙光　阿里山日出印象音樂會•連續20年舉辦

▲海拔約1900公尺、位在宜蘭的太平山國家森林遊客區今天（111年1月1日) 清晨6時45分出現新年日出第一道曙光。▲不畏寒流的遊客今天湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接西元2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從些許積雪的玉山群峰間躍出，遊客驚呼聲此起彼落。▲2022阿里山日出印象音樂會清晨5時30分在祝山觀日平台登場，日出印象音樂會已連續舉辦20年，受COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情影響，今年只開放2500名民眾進場。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/01 12:37
台灣太平山3000遊客•興奮迎接2022第一道曙光　阿里山日出印象音樂會•連續20年舉辦

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）海拔約1900公尺、位在宜蘭的太平山國家森林遊客區今天（111年1月1日) 清晨6時45分出現新年日出第一道曙光，3000多名遊客目睹太陽從美麗雲海中冒出的美景，興奮不已。

另外在嘉義，不畏寒流的遊客今天湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接西元2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從些許積雪的玉山群峰間躍出，遊客驚呼聲此起彼落。

台灣太平山3000遊客•興奮迎接2022第一道曙光　阿里山日出印象音樂會•連續20年舉辦

許多遊客元旦湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從積雪的玉山山脈間躍出，光芒四射，遊客紛紛拿起手機與相機捕捉美麗瞬間，互道新年快樂。中央社

宜蘭太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄表示，遊樂區雖在凌晨3時開園，讓遊客有充足時間上山，但昨晚8時就有遊客在山下入口處收費站前，徹夜守候等待開園。

林志雄表示，遊樂區約在清晨約6時45分出現新年日出第一道曙光，3000多名遊客分散在遊樂區內可欣賞日出的平台上，欣賞新年日出。

根據中央社, 來自台北的遊客們說，日前氣象預報天氣雖不佳，但他們凌晨2時還是從台北出發，凌晨5時30分終於抵達遊樂區，想不到今年可以幸運見到日出搭配雲海的壯觀美景，這趟熬夜旅程終於值得了。

停航7個多月的探索夢號郵輪昨晚9時從基隆港復航，展開基隆－花蓮－基隆3天2夜航程，許多旅客準備在太平洋上，迎接新年第1道曙光，但由於今天清晨海上雲層較厚，無法見到太陽從海平面上露出的美景，但之後還是可以見到陽光在天上雲層中露臉，體驗難得的海上旅程。

阿里山日出印象音樂會

台灣太平山3000遊客•興奮迎接2022第一道曙光　阿里山日出印象音樂會•連續20年舉辦

2022阿里山日出印象音樂會1日清晨在祝山觀日平台登場，受COVID-19疫情影響，今年只開放2500名民眾進場。中央社

2022阿里山日出印象音樂會清晨5時30分在祝山觀日平台登場，日出印象音樂會已連續舉辦20年，受COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情影響，今年只開放2500名民眾進場。

不過，阿里山國家森林遊樂區的對高岳觀景平台、祝山車站與小笠原山觀景平台，早就都擠滿不畏寒流遊客，頂著接近零度的氣溫，在輕快的音樂旋律中等待朝陽。

7時5分第一道曙光從積雪的玉山山脈間躍出，光芒四射，遊客紛紛拿起手機與相機捕捉美麗瞬間，互祝新年快樂。

嘉義縣長翁章梁致詞表示，每次迎接日出最感動的時刻，就是太陽剛出來時，從攝氏一度的氣溫，到整個陽光射到你身上的時候，感覺只有兩個字「溫暖」，嘉義縣是一個溫暖的縣市，希望帶給所有人溫暖，嘉義是個風景漂亮的地方，值得大家一來再來。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，縣府今天邀請南韓國際聲樂家丁一憲、花腔女高蔣啟真、鄒族美聲藍色楓葉，搭配由指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團進行2小時演出，溫暖樂聲迴盪山中，陪伴民眾迎接2022年。
探索夢號
太平山
玉山
2022
曙光
日出
阿里山
日出印象音樂會

相關新聞

【注意保暖】迎接2022年曙光•中南部高山機率大　台北跨年看煙火•預估101東側觀賞角度較佳
【注意保暖】迎接2022年曙光•中南部高山機率大　台北跨年看煙火•預估101東側觀賞角度較佳
2021/12/31 09:39
阿里山國家風景區新旅遊亮點 嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布2022年元旦試營運
阿里山國家風景區新旅遊亮點 嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布2022年元旦試營運
2021/12/29 17:08
虎年來啦！各品牌虎年限定款紛曝光 玉米片老虎也成靈感
虎年來啦！各品牌虎年限定款紛曝光 玉米片老虎也成靈感
2021/12/29 11:11
2022跨年去哪兒？南台灣屏東縣推10條精選行程：泡美人湯、看夕陽、迎曙光　還有「K歌之夜」跨年晚會
2022跨年去哪兒？南台灣屏東縣推10條精選行程：泡美人湯、看夕陽、迎曙光　還有「K歌之夜」跨年晚會
2021/12/28 17:54
〈投資理財〉2022年規劃投資配股、配息均佳標的　有機會戰勝通貨膨脹
〈投資理財〉2022年規劃投資配股、配息均佳標的　有機會戰勝通貨膨脹
2021/12/26 17:00

更新時間 : 2022-01-01 13:32 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年總統府元旦升旗　3階段交通管制措施12/31晚間啟動
台灣2022年總統府元旦升旗　3階段交通管制措施12/31晚間啟動
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
台灣英文新聞祝讀者新年快樂　2022健康平安
台灣英文新聞祝讀者新年快樂　2022健康平安
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
基本月薪明年上修25250元、時薪168元 245萬名勞工受惠
2022跨年去哪兒？南台灣屏東縣推10條精選行程：泡美人湯、看夕陽、迎曙光　還有「K歌之夜」跨年晚會
2022跨年去哪兒？南台灣屏東縣推10條精選行程：泡美人湯、看夕陽、迎曙光　還有「K歌之夜」跨年晚會
【快訊】台灣大哥大宣布併台灣之星！電信重回「三雄」時代
【快訊】台灣大哥大宣布併台灣之星！電信重回「三雄」時代
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
貓空纜車回來了！ 跨年包廂開放報名 空中看煙火
貓空纜車回來了！ 跨年包廂開放報名 空中看煙火
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
"