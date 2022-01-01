台灣太平山3000遊客•興奮迎接2022第一道曙光　阿里山日出印象音樂會•連續20年舉辦

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）海拔約1900公尺、位在宜蘭的太平山國家森林遊客區今天（111年1月1日) 清晨6時45分出現新年日出第一道曙光，3000多名遊客目睹太陽從美麗雲海中冒出的美景，興奮不已。

另外在嘉義，不畏寒流的遊客今天湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接西元2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從些許積雪的玉山群峰間躍出，遊客驚呼聲此起彼落。

許多遊客元旦湧入阿里山國家森林遊樂區，迎接2022年第一道曙光；上午7時5分曙光從積雪的玉山山脈間躍出，光芒四射，遊客紛紛拿起手機與相機捕捉美麗瞬間，互道新年快樂。中央社

宜蘭太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄表示，遊樂區雖在凌晨3時開園，讓遊客有充足時間上山，但昨晚8時就有遊客在山下入口處收費站前，徹夜守候等待開園。

林志雄表示，遊樂區約在清晨約6時45分出現新年日出第一道曙光，3000多名遊客分散在遊樂區內可欣賞日出的平台上，欣賞新年日出。

根據中央社, 來自台北的遊客們說，日前氣象預報天氣雖不佳，但他們凌晨2時還是從台北出發，凌晨5時30分終於抵達遊樂區，想不到今年可以幸運見到日出搭配雲海的壯觀美景，這趟熬夜旅程終於值得了。

停航7個多月的探索夢號郵輪昨晚9時從基隆港復航，展開基隆－花蓮－基隆3天2夜航程，許多旅客準備在太平洋上，迎接新年第1道曙光，但由於今天清晨海上雲層較厚，無法見到太陽從海平面上露出的美景，但之後還是可以見到陽光在天上雲層中露臉，體驗難得的海上旅程。

阿里山日出印象音樂會

2022阿里山日出印象音樂會1日清晨在祝山觀日平台登場，受COVID-19疫情影響，今年只開放2500名民眾進場。中央社

2022阿里山日出印象音樂會清晨5時30分在祝山觀日平台登場，日出印象音樂會已連續舉辦20年，受COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情影響，今年只開放2500名民眾進場。

不過，阿里山國家森林遊樂區的對高岳觀景平台、祝山車站與小笠原山觀景平台，早就都擠滿不畏寒流遊客，頂著接近零度的氣溫，在輕快的音樂旋律中等待朝陽。

7時5分第一道曙光從積雪的玉山山脈間躍出，光芒四射，遊客紛紛拿起手機與相機捕捉美麗瞬間，互祝新年快樂。

嘉義縣長翁章梁致詞表示，每次迎接日出最感動的時刻，就是太陽剛出來時，從攝氏一度的氣溫，到整個陽光射到你身上的時候，感覺只有兩個字「溫暖」，嘉義縣是一個溫暖的縣市，希望帶給所有人溫暖，嘉義是個風景漂亮的地方，值得大家一來再來。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，縣府今天邀請南韓國際聲樂家丁一憲、花腔女高蔣啟真、鄒族美聲藍色楓葉，搭配由指揮家江靖波率領樂興之時管絃樂團進行2小時演出，溫暖樂聲迴盪山中，陪伴民眾迎接2022年。