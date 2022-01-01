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【全文】蔡總統111年元旦談話　揭示穩定執政四大主軸　對中國喊話：軍事不是解決兩岸分歧選項

另外蔡總統還指出，會持續推動新南向政策，並期待台美TIFA繼續深入，為將來FTA打好基礎，以及全力申請加入CPTPP。政府也將提出強化歐洲鏈結計畫，促進台歐之間密切交流。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/01 09:46
總統蔡英文（前左2）與副總統賴清德（前左4）1日上午出席「111年元旦總統府升旗典禮」，手持國旗向現場民眾揮手致意。中央社

總統蔡英文（前左2）與副總統賴清德（前左4）1日上午出席「111年元旦總統府升旗典禮」，手持國旗向現場民眾揮手致意。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今天（111年1月1日) 發表新年談話表示，持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系，堅守國家主權，是2022年穩定執政的四大主軸。面對兩岸局勢，她向對岸喊話，軍事不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定。

蔡總統表示，會持續推動新南向政策，並期待台美TIFA繼續深入，為將來FTA打好基礎，以及全力申請加入CPTPP。另外政府也將提出強化歐洲鏈結計畫，促進台歐之間密切交流。

針對兩岸關係，蔡總統重申遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，對岸的軍事侵擾和打壓行為無助區域穩定。她提醒北京當局不要誤判情勢，更要防止內部軍事冒進主義擴張。

蔡總統強調，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定，各自努力照顧好人民生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍以和平方式共同面對問題、尋求解方，緩解區域情勢。

蔡英文總統與賴清德副總統今（1）日稍早出席「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」。總統與副總統到場後，首先接受國防部三軍儀隊大隊長致敬，並向現場國人揮手致意，在五大醫護公會代表組成的合唱團領唱下，與民眾齊唱國歌。國旗隨後也在國旗歌演奏聲中緩緩升起。

升旗典禮結束後，總統與副總統步上舞台，向典禮參與人員揮手致意，共同迎接新的一年的到來，也感謝醫護人員過去一年的辛勞付出與國人配合防疫的努力。

包括中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳建志、中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋、中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院長陳菊、總統府秘書長李大維、臺北市長柯文哲等亦陪同出席是項活動。

以下為蔡總統談話全文：

賴副總統、秘書長、副秘書長、各位媒體朋友、收看直播的朋友、全體國人同胞，以及全世界關心台灣的朋友們，大家早安。

今天是元旦，首先我要祝大家新年快樂。

過去一年對台灣來說，是特別的一年。我們一起度過因為疫情而震盪起伏的幾個月；一起走過為了4項公投，從連署到投票的公共討論歷程。

公投歷程說明了，台灣正逐漸成為一個成熟的公民社會，當挑戰來的時候，大家對於該怎麼做、怎麼回應，也許會有不同的意見跟想法；但是當我們透過民主機制，解決了問題，社會就會很快的恢復平靜，運作如常。

而疫情更是考驗台灣人民的團結，以及公民的素質。謝謝這一年來，所有台灣人民的努力。當我們團結一致，當我們相信民主機制，台灣就能克服種種挑戰。

去年的台灣，也有不少好消息。我們的經濟成長率，預估來到11年來的新高，股市的大盤指數，也在1年內上漲超過百分之23，最近更創下了歷史新高。

去年台灣每人GDP，首次超過3萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP更已經超過許多OECD國家的水準。另外，IMF也預測，台灣將在明年重返全球前20大經濟體。

但在我們眼前，還有很多挑戰。全球疫情依然嚴峻，讓復甦充滿了不確定性。通膨、房價，以及可能再起的疫情，都是我們在經濟成長的同時，必須要嚴肅面對的課題。

此外，如何在下半年激烈的選舉競爭中，保持穩健的政經腳步。如何在中國不斷增加的軍事和外交壓力之下，堅持守住自由民主，堅持走向世界的共識，也都是我們2022年的台灣，必須積極面對的挑戰。

持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，這就是我們2022年穩健執政的四大主軸。

持續走向世界

去年四大公投的結果，顯示了台灣人走向世界的決心。新的一年，我們仍然會就國際經貿多元布局，走出對單一市場的依賴，做出更多努力。

除了持續推動新南向政策，深化跟新南向國家的合作交流，我們也希望台美TIFA對話更加深入，為將來的FTA打好基礎。

我們也會全力爭取CPTPP的會員國，對台灣加入的支持。同時，我們將提出「強化歐洲鏈結計畫」，促進台歐之間的密切交流。

維持經濟發展動能

在維持經濟動能方面，這幾年來，面對全球變局，民間企業展現了強大的韌性，配合政府大力推動5加2、6大核心戰略產業，讓台灣產業的競爭力全面提升，成為全球經濟發展的關鍵力量。

現在，台灣已經是全球半導體製造產業的領導者。未來，無論是智慧城市的解決方案、綠色能源的布建，或是電動車等等的晶片需求，台灣都扮演了極為關鍵的角色。

在全球數位轉型和因應氣候變遷的成敗上，台灣也是不可或缺的重要環節；台商的動向，更將牽動全球產業鏈的布局。

未來，我們必須不斷增強台灣產業的影響力和競爭力。因此新的一年，我們會持續推動能源轉型，也會以前瞻、且務實可行的方式，提出淨零排放的路徑圖，讓整體經濟結構的轉型有所依循。

另外，行政院也已經宣布，「投資台灣三大方案」將再延長3年，我們預計，可以再為台灣帶來9千億元的投資，和4萬個工作機會。

在維持經濟動能的同時，我們必須有效的因應通膨、房價上漲的趨勢，使得經濟成長的果實，可以化為實質所得的增加，以及生活水準的提高。

物價和房價上漲，是今年全世界都要面臨的挑戰。去年下半年以來，我們運用公用事業緩漲機制，以及「健全房地產市場方案」的選擇性金融管制、稅改和行政查察措施，讓物價和房價的漲幅比其他國家稍微溫和。

未來，我們會繼續運用各種政策工具，來確保物價平穩。另外，我們也會透過穩定物價小組、健全房市小組，強力遏制不法炒作及囤積。

今天開始，基本薪資調高到2萬5250元，比起去年調幅達到百分之5.21。等到總預算通過，軍公教也將調薪百分之4，希望能夠刺激並帶動民間加薪，這將有助於減緩通膨的衝擊。

社會住宅的供給，也將提供年輕人及弱勢者合理價格的居住空間。去年我們宣布啟動50案、1.5萬戶的史上最大規模社會住宅興建案，這些都在陸續發包中。發包、興建中、或已興建完成的社會住宅，現在已經累計達5萬戶。

展望2022年，我們除了加速社會住宅的興建計畫，也將推動「長者換居」、旅館轉型，把去年已經擴大到1.6萬戶規模的「包租代管」方案，繼續加速推廣出去。

另外，從前年起，我們也擴大租金補貼，依照不同縣市地區，提供年輕朋友或家庭，每個月數千元不等的補貼，今年也會持續下去。

鞏固社會安全體系

增加社會福利，降低生養、照顧的負擔，不僅是分配問題，更是社會安全問題；我們將持續鞏固社會安全體系。

去年，長照2.0的服務據點，已經超過一萬個，遍布全國各地；今年的長照預算將達607億元，並且將持續布建據點和增加服務。

為了強化社會安全網，我們會持續增加公部門社工以及相關專業人員；今年將新增超過5千人，也會補助私部門社工1454人，來減輕社工的工作負荷，也提升保障弱勢家庭的量能。

在去年育兒津貼加碼之後，今年8月還會再加碼到5000元。公共化幼兒園3000班的目標，明年會提前達標。

去年所有提供公共化、非營利和準公共化幼兒園的園所數，已經大幅成長。過去家長反映抽到公立幼兒園的機會只有3成，現在已經提高到6成，可以進入平價優質的幼兒園。

去年母親節時，我說政府要當孩子家長的神隊友，在今年，產檢假會增加到7天，而且配偶也可以請陪產檢假。

我們將持續檢討、增加補助，強化各方面的措施，降低養兒育女的負擔。「0到6歲國家跟你一起養」，我們說到就一定做到。

堅守國家主權

新的一年，「穩健執政」，是我們最重要的目標。我們會堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定。

我們將會持續關注香港的情勢。前陣子，香港的立法會換屆選舉，受到了干擾，讓人更擔心香港的民主發展。而幾天前，香港政府拘捕了多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。

追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。除了關心，我們更要珍惜我們得來不易的民主自由，讓台灣更好，讓世界都看見民主台灣，有勇氣走出威權中國的陰影，不會屈服於壓力之下。

最後，我想談一下兩岸關係。

面對疫情下的經濟新情勢，兩岸有各自的挑戰，也有各自對人民的福祉，所應該承擔的責任。同時，我們雙方也共同肩負維持區域和平穩定的責任。

這些年來，我們持續呼籲對岸不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正抗議針對我方的軍事侵擾及外交打壓。對岸的這些行為，都無助於維持區域的和平穩定。

我們的立場向來是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」；而我們同時也要提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項。軍事衝突將衝擊經濟穩定。各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。

今年的元旦主題是「堅韌台灣，立足世界」。台灣做得到，因為台灣有堅韌的你。謝謝去年一年，台灣人民的付出和努力；今年，我們也要一起克服挑戰、大步前進，祝大家2022年，新年快樂，謝謝大家。
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