美國科羅拉多州野火吞噬民宅　造成六人受傷進緊急狀態

美國科羅拉多州當局30日表示，一場由強風助長的野火造成6人受傷。（圖/twitter.com/boulderpolice） 美國科羅拉多州當局30日表示，一場由強風助長的野火造成6人受傷。（圖/twitter.com/boulderpolice）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國科羅拉多州今日因強風引發大火摧毀數以百計民宅，造成至少6人受傷，台灣外交部表示並無我國人傷亡。

路透社報導，根據波爾德郡（Boulder County）警長派勒（Joe Pelle）說法，這場迅速蔓延的草原大火據信是科州乾旱的前嶺（Front Range）地區電纜線和變電箱遭強風吹倒產生的火花所引燃。

派勒說，火勢在幾個小時內席捲約647.5公頃土地，摧毀逾500間民房。蘇必略以西370個住家的整片土地和蘇必略舊城區210間住宅，以及當地一些其他民宅都在大火中付之一炬，所幸目前並未傳出人員失蹤和罹難。

波爾德郡緊急事故管理局在推特表示，當局先後針對科州人口約1萬3000人的蘇必略（Superior）鎮和人口逾1萬8000人的毗鄰自治市路易維爾（Louisville）所有居民發布撤離令。

台灣外交部表示，已在第一時間請我國駐丹佛辦事處了解相關災情。據我國駐丹佛辦事處回報表示，經聯繫當地警消單位及台灣人急難救助協會確認，目前並無我國人傷亡。

外交部北美司司長徐佑典在本（31）日也代表我國政府致電美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth)，表達我國政府對科州大火災情的誠摯關切及慰問之意。柯代處長對我方的關懷與友誼表達由衷感謝。