神級組合！台灣饒舌歌王蛋堡ØZI最新合作單曲《跑馬燈》　「國師」唐綺陽驚喜客串幽默看前世今生

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣饒舌歌王蛋堡與ØZI合作推出新單曲，兩大音樂才子透露心聲放不下人間幽默探生死，粉絲直呼這組合「太神了」！

現居台灣的美籍創作歌手ØZI 於2019拿下金曲最佳新人獎後創作不斷，甫發布全英文單曲《hair tie》後，與剛拿下2021金曲歌王的蛋堡 aka 軟嘴唇 Soft Lipa於28日推出合作新曲《跑馬燈》（Death Trip），笑看人間煩惱探生命議題，高唱「我現在還不想死，為什麼為什麼為什麼是我…？」

蛋堡近日在臉書上發布和ØZI 合作的新單曲《跑馬燈》，寫下「身為未來人的我直接告訴你，這首是第33屆金曲獎年度歌曲」，在4分鐘的音樂錄影帶中，開頭及結尾處引用淨空法師開示，「在這個世界一生是有生命的不長，到達極樂世界那個生命很長，法門真真不可思議，所以極樂世界不能不去。」

《跑馬燈》MV以翻車意外揭幕一趟死亡之旅，女主角找來「國師」唐綺陽划過奈何橋， ØZI則坐在船上唱著「我還不想要喝孟婆湯，為什麼是我們？早知道該問唐綺陽。」歌詞寫道，人生跑馬燈活了24年短得像抖音，常拜拜不過也就這點壽命，ØZI更想著葬禮會有多少人回覆（RSVP），俏皮的要朋友燒給他獵人結局，也笑說拜託不要放在棺材因為他有密閉空間恐懼症。

蛋堡女兒「蛋花」也在MV客串，網友驚訝表示蛋花真是越大越漂亮，蛋堡唱著還不能死，因為還沒看到長大的小妹（蛋花）、水電還沒繳費、還沒去杜拜等，想幫兒子取英文名「Tomorrow」也是希望自己能有多一天活著，天王也是有著平凡人的煩惱。

HYPEBEAST報導，ØZI分享拍攝過程疑似遇到靈異事件，不僅攝影機莫名失靈，連乾冰機也出狀況，在工作人員拿起香向四周打過招呼後，一切又恢復正常運作， 難以解釋的狀況亦成為一部分回憶。



(影/Youtube)