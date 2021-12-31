跨年何處去？台灣華文朗讀節三大亮點揭曉　首度跨界詹記麻辣鍋內用贈「開胃菜」

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2021華文朗讀節揭曉展區三大亮點！自即日起至明年1月9日於華山1914文創園區中4A館拉開序幕。

第九屆華文朗讀節以「在夢中朗讀」為精神，將2021年因疫情而動盪不安、停擺的心情，透過朗讀聲音付諸撫慰能力，走入文本的夢想世界；今年策展團隊邀請到曾為金曲獎32主視覺操刀的新銳設計師「楊士慶」，以WORDS IN WAVE, WORLD IN DREAM為主軸替今年主視覺注入全新感受。

同時結合擅長將劇場元素帶進展場的設計團隊「山峸製作設計」打造微光，對稱又奇幻的展覽環境，讓民眾進入展場，如同踏入時間與空間轉換的不思議旅程，為華文朗讀節的讀者帶來更多獨特的朗讀體驗！現在邀請你搭上夢的列車，挑本書跟我們一起進入夢的世界。

展區亮點1－2021必須要閱讀的繪本

繪本，是許多人生命中接觸到的第一本書。繽紛療癒的畫面與樸實溫暖的文字，不僅是小孩感知世界的開端，也是讓大人滋潤心靈的語言。今年華文朗讀節於展場內規劃整面繪本牆，匯集由10位跨領域繪本閱讀者包含插畫家、藝術家、創作者、編輯人、繪本書店老闆等，共同推薦50本2021最值得閱讀或國內外經典繪本，邀請民眾在找到喜歡的繪本與舒適的角落享受閱讀。

展區亮點2－10位跨域名人50本睡前必讀的夢幻書單

今年策展團隊邀請社會觀察家李明璁、作家李屏瑤、演員連俞涵、作家洪愛珠、廣播媒體人podcaster馬克瑪麗、平面設計師馮宇、跨界編輯人黃威融、時裝設計師詹朴、PINKOI創辦人Peter Yen、生活寫真家叮咚等共十位不同領域的工作者，依照「一種顏色、一個情緒與五本書」為主軸推薦他們私房的書單，打造出十個奇幻夢箱，並透過趣味的提問，引領現場觀眾找到專屬的夢箱奇想，最後，還可以綁上緞帶，帶走一份屬於自己的書單信籤。

展區亮點3－馮翊綱金庸選讀與朗讀廣播課程

此次策展團隊規劃了多場線上線下的朗讀講座與課程，其中值得注意的是「相聲瓦舍」馮翊綱老師將在12月28日於華山文創園區內的「森文茶庵」朗讀金庸小說內容，透過朗讀將武林風華再現；另外，更有12月26日由第46屆廣播金鐘獎得主—田麗雲針對兒童所企劃的「登上聲音探險號」課程。內容將透過說故事的過程，帶領孩子學習怎麼使用聲音，讓你認識聲音的百種可能與朗讀無窮魅力。

同時於展場內的「微光朗讀」場域，華文朗讀節策畫團隊更安排了系列講座，主題包含電影文學、華文飲食、圖文創作。透過講者的朗讀與解析傳遞文字訊號，讓聲音在腦海中轉化為更多的想像與詮釋。

線上Podcast 跨越時間與空間一起逐夢

延續去年廣受熱烈好評的華文朗讀節系列podcast內容，今年特別邀請談論繪本與編輯的podcast節目，如：GK爸爸原創故事繪本、爹媽說故事、維多叔叔的故事歡樂車、Fun星球、童話透中島、Popcorn Stories故事爆米花加入，以及大愛電視台青春愛讀書節目合作，透過主持人訪問，讓讀者透過聲音，透過影像一起進入閱讀的世界，感受它獨特且樣貌多元的感動。

朗讀跨界美食圈 在麻辣鍋店化身文學老饕

吃鍋也能朗讀！「2021華文朗讀節」首度跨界美食圈與詹記麻辣火鍋合作，此次策展團隊將華文朗讀節的文字魅力延伸至詹記麻辣火鍋店內，只要於華文朗讀節期間內至詹記麻辣火鍋(敦南店)包廂用餐，即可獲得由策展團隊精心挑選的書本「開胃菜」。

2021華文朗讀節 「在夢中朗讀」

活動日期：2021 /12 / 24（五）至 2022 / 01 / 09（日）

活動場地: 華山1914文創產業園區中4A館，免費入場

開放時間：周一至周四 11:00 - 18:00、周五至周日 11:00 - 21:00