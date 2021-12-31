台鐵EMU500用中國製劣質煞車皮恐成安全隱憂　台灣交通部長王國材力促改革

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台鐵EMU500型電聯車遭爆使用中國製劣質閘瓦（煞車皮）影響行車安全，交通部長王國材遭疑坐視不管。

綜合媒體報導，台鐵EMU500型電聯車使用中國製劣質閘瓦（煞車皮），行車間常出現掉落、碎裂恐影響行車安全，雖然台鐵已經要求廠商進行首批賠補8000片並進行緊急採購，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會質疑交通部長王國材坐視不管。

儘管台鐵已經要求廠商賠補首批8000片並進行緊急採購，仍引發爭議，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會甚至質疑交通部長王國材坐視不管。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會昨在臉書爆料，閘瓦出問題，不只出現在普悠瑪號上，EMU500型電聯車也有，嚴重的話，將導致列車無法煞住，危及行車安全。經查，該批劣質閘瓦由合機電線電纜公司於去年12月得標，合機公司再向中國廠商購買廉價劣質品，導致問題連連。要求台鐵和交通部給社會及全體乘客一個交代。

該貼文質疑，既然這批閘瓦問題如此嚴重，為什麼還能完成驗收？先完成驗收後，再匆匆緊急採購新閘瓦，臺鐵如此的營運模式，是在開什麼玩笑？要求台鐵和交通部給社會及全體乘客一個交代。

針對上述爭議，王國材今(31)日到交通部高速公路局北區交通控制中心視察元旦連假首日交通情形後接受媒體聯訪時表示，台鐵確實是交通部最操心也花最多力氣部分，並緩頰說，台鐵在發現問題後已做更換，零件攸關安全，會要求台鐵檢討，應更嚴謹。

台鐵改革持續進行，過程中仍陸續有狀況發生，交通部和台鐵必須持續積極面對，不管是機電、老車汰換、維修強度等，台鐵改革目前是交通部最重要目標。

王國材表示，台鐵是134年公司，陸續產生大小問題，台鐵改革是交通部最重要、最積極面對改革方向。他花了很多時間，也安排很多行程到各地區訪視，希望透過組織改革，讓這家百年老店再動起來。

王國材說，至於中國製閘瓦部分，使用前一定經測試，很多產品用了才知有問題，零組件攸關安全，台鐵必須徹底檢討；台鐵有23種車型，零件真的很多，有些停產使用替代品，台鐵有他們的難處，但他會要求台鐵更嚴謹。



(圖/台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會臉書)