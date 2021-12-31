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台灣2022年總統府元旦升旗　3階段交通管制措施12/31晚間啟動

台北市警察局表示，配合總統府元旦升旗典禮活動，今天(12/31)晚上9時至明天(民國111年1月1日)下午3時，針對博愛路、寶慶路、公園路等路段，實施3階段交通管制措施。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/31 14:41
圖/台北市警察局交通大隊

圖/台北市警察局交通大隊

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市警察局表示，配合總統府元旦升旗典禮活動，今天(12/31)晚上9時至明天(民國111年1月1日)下午3時，針對博愛路、寶慶路、公園路等路段，實施3階段交通管制措施。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，為配合總統府元旦升旗典禮活動，規劃針對會場周邊區域及路段實施交通管制措施，現場已搭建相關設備，呼籲駕駛人注意。搭建期間凱達格蘭大道管制到12/31晚間9時, 範圍如下圖:

台灣2022年總統府元旦升旗　3階段交通管制措施12/31晚間啟動

圖/台北市警察局交通大隊

警方表示，總統府元旦升旗典禮活動周邊道路交通管制措施，時間從今天晚上9時至明天下午3時，分3階段實施。

第1階段從12月31日晚間9時至111年1月1日凌晨4時30分

(如下圖紅框處: )

範圍包含博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北，重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制，且進行人、車管制，憑證入場。

台灣2022年總統府元旦升旗　3階段交通管制措施12/31晚間啟動

圖/台北市警察局交通大隊

第2階段從111年1月1日凌晨4時至上午8時

(如上圖藍框處):

並視現場狀況彈性調整，範圍包含博愛路（不含）以東；衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南；中山南路（不含）以西；愛國西路（不含）以北，以上路段管制車輛。

第3階段從1月1日上午8時至下午3時

(如下圖):

範圍包含凱達格蘭大道、重慶南路（含）以東至公園路（不含）以西、重慶南路及懷寧街寶慶路（不含）以南至貴陽街一段（不含），且視散場狀況彈性調整，以上路段管制車輛。

警方指出，配合交通管制措施，台北捷運自今天晚上10時起至明天上午8時止，關閉捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門，往公園路方向及其他出入口正常開放通行；公車也將改道行駛。

警方表示，貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放。

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台灣2022年總統府元旦升旗　3階段交通管制措施12/31晚間啟動

台灣2022年總統府元旦升旗　3階段交通管制措施12/31晚間啟動圖/台北市警察局交通大隊
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