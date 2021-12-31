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咖啡飄香！臺虎精釀新品重烘焙啤酒台灣上市　致敬香港名導王家衛經典《阿飛正傳》

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/31 15:46
臺虎精釀新品「阿啡正傳」(圖/臺虎精釀)

臺虎精釀新品「阿啡正傳」(圖/臺虎精釀)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)臺虎精釀新品重烘焙巧克力麥芽啤酒「阿啡正傳」充滿咖啡香氣，更是向香港導演王家衛 1990 的經典電影作品《阿飛正傳》致敬。

「從現在開始，我們就是一分鐘的朋友」。

咖啡飄香！臺虎精釀新品重烘焙啤酒台灣上市　致敬香港名導王家衛經典《阿飛正傳》
(圖/臺虎精釀)

臺虎精釀新品「阿啡正傳」（COFFEE RULES EVERYTHING AROUND ME ）酒名至酒標，皆致敬香港導演王家衛 1990 的經典電影作品〈阿飛正傳〉其名稱與開頭場景。酒標設計除了以「咖啡園」巧妙替代電影片頭的椰樹林，更推出了白色的「電影復刻版」以及彷彿套上底片效果的綠色「電影濾鏡版」。

「阿啡正傳」未添加任何咖啡相關原料，而是直接使用重烘焙的巧克力麥芽，為整體風味增添咖啡氣味。因此特別於酒標上添加了「無咖啡因標章」，表示不含咖啡因、不心悸、不妨礙入眠。

飲品所採用的重烘焙麥芽，也賦予了本款啤酒淺棕色的酒帽以及漂亮的可可色酒體，不僅入口前就能充分感受到強烈的咖啡香氣。入喉後更能感受到扎實的麥芽與可可的甜味，其後更於口腔中慢慢轉變成為醇厚的咖啡香。而重烘焙麥芽所引出的乾爽苦味，以及順滑奶油口感交織而成的尾韻，也令人印象深刻。

「阿啡正傳」販售通路包含：臺虎旗下啜飲室、微風超市、以及全臺數十家合作的精釀餐酒館通路，詳細名單請洽臺虎精釀粉絲專頁。若懶得出門，也能從臺虎精釀提供的啤酒宅配服務「黑虎宅速配」便利訂購。
臺虎精釀
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巧克力
啤酒
阿飛正傳

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