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【國際疫情動態】美國CDC警告：郵輪上感染Omicron病例日增　以色列為免疫力低下者•追加第四劑

美國疾病管制與預防中心(CDC)近期提出警告，即使已施打兩劑疫苗，還是應儘量避免搭郵輪群聚。

By 李昱德, 台灣英文新聞
2021/12/31 12:49
(圖/美聯社) 

(圖/美聯社) 

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 新冠肺炎疫情剛爆發的時候，很多傳染是在封閉的郵輪船艙中發生的，美國疾病管制與預防中心(CDC)近期更警告，即使已施打兩劑疫苗，還是應儘量避免搭郵輪群聚。

美國CDC昨(30)日指出，自從Omicron變種出現後，在郵輪上感染的病例開始日漸增加，由於病毒在封閉的船艙空間中傳播最迅速，感染病毒的風險也最高，就算是已經完成施打兩劑的人，也會在感染後成為病毒帶原者。

因此，現階段CDC正密切關注大約90艘郵輪的營運狀況與動向，雖然目前各郵輪都是黃色警戒狀態，暫無升級為紅色警戒的趨勢，由於陸續傳出船員確診的消息，CDC仍將針對郵輪的旅遊警戒從第三級調升至最高階的第四級。

這代表著搭乘郵輪的乘客無論有無接種疫苗，皆須在登船前1至3日、離艦後3至5日內接受篩檢，而那些未接種疫苗的，則須在下船後自我隔離一周

事實上，各國皆擔心Omicron快速的傳播能力，最早搶到疫苗並進行全面施打的以色列在今(31)日宣布，免疫力低下的族群將可施打第二劑加強疫苗，這也是第一劑疫苗開打以來，要打的第四劑疫苗，一間以色列醫院則率先替醫護人員打第四劑，希望可以觀察打完後的反應，以確定第二追加劑的功效。

以色列〈耶路撒冷時報〉指出，第一、第二波新冠肺炎疫情在以色列全面封鎖後銷聲匿跡，第三波在以色列震驚全球的疫苗施打計畫下結束，第四波則止步於追加劑的施打，如今面對的第五波，將會有很多人被感染。

以色列巴伊蘭大學 (Bar-Ilan University)免疫實驗室負責人Cyrille Cohen教授說，依照現階段的狀況看來，只有在疫苗的保護下與病毒自然接觸，才有可能真的讓疫情結束。
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