台灣上市公司寶齡富錦涉哄抬乾洗手價格　總經理50萬交保

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）士檢偵辦上市公司寶齡富錦涉嫌哄抬乾洗手價格案，昨天（12/30) 指揮調查局發動搜索、約談，今天諭知江姓總經理以新台幣50萬元交保，張姓、劉姓經理各以30萬元、5萬元交保。

位於台北市的上市公司寶齡富錦生技股份有限公司製造、販售酒精類乾洗手產品。檢調接獲檢舉指稱，衛生福利部去年3月公告將酒精、乾洗手列為防疫物資後，寶齡富錦以原價2倍價格販售酒精類乾洗手給新客戶。

士林地檢署昨針對寶齡富錦等處執行搜索，查扣相關帳冊資料，約談江姓總經理、張姓業務經理、劉姓產品經理，調查調整價格緣由，釐清是否涉犯違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例中的哄抬價格等規定。

檢察官複訊後，今天諭知江姓總經理等3人交保候傳。

中央社引述寶齡富錦公司昨天表示，針對檢調單位調查一事，將全力配合，誠信為公司治理最高原則，相信調查結果將可消弭外界疑慮。

根據自由時報，寶齡富錦生技（1760）所生產的「克菌寧酒精性乾洗手75％」，去年被列為防疫物資後被調查局發現，銷售給新客戶的價格相較舊客戶足足上漲1倍，涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條，昨在士林地檢署指揮下，搜索公司等2處，並以被告身分帶回年逾70歲的江姓總經理，訊後諭令江50萬元交保、同案被告張姓業務經理30萬元、劉姓業務5萬元交保。