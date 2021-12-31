【注意保暖】迎接2022年曙光•中南部高山機率大　台北跨年看煙火•預估101東側觀賞角度較佳

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局發布各地曙光機率預測圖，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低，桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高。

明天就是2022年元旦，不少民眾都安排迎曙光活動，中央氣象局也在臉書發布各地曙光機率，氣象局說，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低，桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高。

另外，不少民眾今天晚上也會到台北101看煙火，氣象局說，欣賞煙火在施放地點的上風處較佳，以台北101為例，晚上風向偏東風，在101的東側觀賞會比較好。

【12/31夜晚至1/1清晨天氣概況】(資料來源: 氣象局)

馬祖、金門、澎湖：多雲到晴，感受涼冷

馬祖約11-12°C

金門約12-14°C

澎湖約17-18°C

大臺北、東半部：局部短暫雨，大臺北零星雨，請帶雨具備用，感受涼冷

北部、東北部約14-16°C

花東約16-18°C

中南部：晴到多雲、入夜至清晨涼冷

中部約14-17°C

南部約16-20°C

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天(12/31)在「三立準氣象．老大洩天機」指出，今天及明清晨受乾冷空氣影響，白天北台灣涼冷、中南部舒適，早晚各地偏冷，西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，跨年夜至元旦清晨，各地區的平地最低氣溫大約在攝氏13至15度；因「強輻射冷卻」，元旦清晨新竹以南至台南，部分平地氣溫仍可降至11度以下，戶外活動、應注意保暖。

他也指出，北海岸、東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。明天(2022年元旦) 上午起冷空氣減弱，氣溫略回升；西晴、東偶有局部短暫雨，明天晚上至1月2日會有另一小股東北季風影響，大台北也有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼，中南部舒適早晚涼。

根據中央社，吳德榮說，最新模式模擬顯示，1月3日至1月5日東北風減弱，天氣逐日漸升，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。